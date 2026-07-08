Patricia Bullrich admitió que aún no tienen mayoría para la reforma electoral y siguen las negociaciones

Las negociaciones en torno a la reforma electoral del Gobierno aún están lejos de ver la luz. La titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, admitió este miércoles que aún no tienen asegurada la mayoría para aprobar el proyecto, que necesita reunir 37 votos en la Cámara alta. Por eso, continúan las conversaciones paralelas en el Congreso y la Casa Rosada con miras a cerrar la discusión en septiembre.

La reforma electoral sigue en negociación

“En todos los capítulos (de la reforma) hay un acuerdo tácito, menos en la forma de selección previa de los candidatos (para suplantar las PASO). Eso no tiene una mayoría clara en alguna dirección”, afirmó Bullrich a la prensa acreditada al término de una reunión de Labor Parlamentaria y antes de partir hacia Casa Rosada para participar de una reunión de la mesa política, que encabezó Karina Milei.

Bullrich reiteró que al Gobierno “le gustaría eliminar las PASO”, pero no tiene los apoyos para concretarlo. La suspensión por única vez también está sobre la mesa, aunque la exministra preferiría arribar a la solución de fondo y no a una “de corto plazo”. Las negociaciones, dijo, pasan por qué mecanismo aplicar para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales si no hay primarias obligatorias.

Por fuera de ese tema, Bullrich sostuvo que hay consenso para avanzar con los otros ejes de la reforma, como achicar la cantidad de partidos políticos (se les exigirán requisitos más estrictos para constituirse y seguir vigentes en el tiempo), recortar el financiamiento público de las campañas electorales (no se eliminará por completo, como pretendía el Gobierno) y promover la afiliación digital partidaria.

Mientras Bullrich está al frente de las tratativas en el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sigue a la caza de apoyos de gobernadores. Este miércoles tenía previsto recibir al santafesino Maximiliano Pullaro, y en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán verá a varios más, entre ellos el anfitrión, Osvaldo Jaldo.

En los últimos días, Jaldo se refirió con ironía al sistema de colectoras que el Gobierno ofrecería implementar para facilitar la reelección de Javier Milei y también la de los actuales gobernadores dialoguistas (salvo el mendocino Alfredo Cornejo, todos los demás aliados pueden ir por otro mandato).

Mediante este esquema, los mandatarios provinciales podrían competir con sus propias listas y adherir a una candidatura presidencial de Milei.

“No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras. Nosotros escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán, pero ahora parecería que las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Alguien de La Libertad Avanza le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre las colectoras y los acoples, o por qué ahora sí acople o colectora, y antes no”, ironizó Jaldo.

Sesiones pre y post receso

El Senado sesionará el próximo jueves 16, dos días después de la semifinal del Mundial y antes del receso invernal, con una agenda que incluye la tres veces postergada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, unos 36 pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, y un proyecto para declarar a Tucumán como la “capital simbólica” del país cada 9 de julio.

El proyecto sobre propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, será el plato fuerte de la sesión. Tras arduas negociaciones (el texto llegó a tener más de una decena de versiones diferentes), los bloques llegaron a un principio de acuerdo en torno a uno de los puntos críticos: la liberación de tierras argentinas a extranjeros.

Según el último borrador, los particulares podrán adquirir tierras rurales sin límite, mientras que los Estados lo tendrán prohibido. Las empresas con participación estatal extranjera podrán comprar si la provincia y la Nación autorizan. Lo mismo ocurrirá cuando se trate de zonas de frontera. En estos dos casos, operará el “silencio administrativo positivo”: si no hay respuestas, se considerará que es afirmativa.

Otro tema caliente de la sesión será el pliego de Víctor Pesino, un camarista del fuero laboral porteño que falló a favor de la reforma laboral de Milei y busca la prórroga en el cargo porque el 27 de este mes cumple los 75 años para jubilarse. Preocupado ante el riesgo de que el Senado no sesionara antes de esa fecha, Pesino presentó un amparo ante la Justicia para preservar el cargo hasta fin de año.

La siguiente sesión del Senado será el 6 de agosto, después del receso invernal. Según lo acordado en Labor, ese día se tratará la Ley Hojarasca (de derogación de leyes obsoletas), el polémico proyecto de la senadora radical Carolina Losada para aumentar las penas por falsas denuncias de violencia de género y, eventualmente (si obtiene dictamen), la reforma de la Ley de Salud Mental.

Corresponsalía Buenos Aires