Franco Colapinto escaló posiciones y largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Después de haber largado en el puesto 16°, Franco Colapinto pudo mejorar su desempeño y escaló posiciones. El piloto de Alpine tuvo una buena clasificación y según la definición, largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly también tuvo una buena jornada y mantuvo su posición 7° para la carrera del domingo.

Franco Colapinto escaló posiciones

Franco Colapinto quedó afuera de la Q3 por una diferencia mínima: giró apenas 0.005 más lento que el tiempo de corte que tuvo a Isack Hadjar con su Red Bull Racing en el 10° lugar de la Q2.

Los Mercedes volvieron a ser los más veloces, la pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, mientras que el otro piloto en la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Rusell.

Colapinto tuvo un buen inicio en la Q1 donde avanzó sin problemas gracias a su registro de 1:33,634 que le permitió quedar en el 10° puesto.

Para la Q2, el argentino también mantuvo un buen nivel con 1:33.357, aunque no le alcanzó para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

De igual manera, el joven piloto, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona ante una muy buena posibilidad para volver a sumar puntos. Asimismo su compañero de equipo, Gasly que volvió a destacarse en la clasificación.

Las posiciones para el domingo

Para la carrera del Gran Premio de China 2026 de este domingo 15 de marzo, la grilla de partida ha quedado definida tras una sesión de clasificación histórica.

El orden de salida para las primeras posiciones quedaron de la siguiente manera:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas)

La carrera se completa luego con: