El Rally Regional puso primera en Cipolletti
La primera fecha del Regional se puso en marcha con la rampa de larga en el centro de la ciudad rionegrina. Este sábado comienza la primera etapa con 4 pruebas especiales. Los detalles.
Este viernes se puso en marcha la temporada 2026 del Rally Regional. La primera fecha se largó en Cipolletti, con un recorrido de 278 kilómetros durante las dos etapas que se llevaron a cabo a largo del fin de semana por los caminos del Alto Valle.
La actividad comenzó con la rampa de largada, ubicada en el Centro Cultural Cipolletti, y el paso de los pilotos ante el público que se acercó al centro de la ciudad para ver los autos en acción. Será una edición numerosa, ya que tendrá 70 binomios entre todas las categorías.
Oscar Ibargüen y Cristian Fernández Pizarro, animadores de la A7.
Entre las divisiones la más numerosa es la clase RC5, con 18 máquinas y después aparecen 14 binomios en la N1 y 13 en A6. Por otro lado, Las divisiones A8, N2 y A1 reúnen 6 competidores cada una y la A7 será la menos nutrida con 4 autos.
Las pruebas especiales del Rally Ciudad de Cipolletti
Las pilotos inscriptos en el Rally Ciudad de Cipolletti
La segunda fecha del Regional se correrá del 10 al 12 de abril en el Autódromo de Roca. A lo largo del año, serán 9 jornadas a pura acción, donde el plato fuerte es la Vuelta de la Manzana, programada para el mes de agosto.
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