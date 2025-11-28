Colapinto finalizó 20° en la única práctica libre del GP de Qatar: terminó con «daños considerables»

Franco Colapinto comenzó una nueva aventura en la Fórmula 1. Esta mañana, el argentino realizó las Prácticas Libres 1 en el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha de la temporada.

El piloto de Alpine comenzó la sesión con neumáticos duros y marcó 1:27.372. Luego, siguió girando en el circuito de Lusail, y bajó considerablemente su marca: 1:24.726, que lo dejó momentáneamente en la 15° ubicación. Colapinto completó un total de 11 giros en pista, antes de ingresar a boxes. Gracias a la evolución de pista su mejor registro fue 1:23.529.

Tras 10 minutos en pits, los Alpine regresaron a la acción con las mismos compuestos. Franco realizo varios vueltas con tanque cargado, que complicó su rendimiento y no pudo bajar su tiempo.

A falta de 10 minutos, todos los monoplazas cambiaron gomas y eligieron terminar la sesión con neumáticos blandos. Como se esperaba, los registros bajaron. Pero hubo varios despistes. Uno de ellos fue Colapinto, que cuando estaba realizando su primera vuelta con el compuesto rojo, se fue de pista y debió abordar. Unos minutos después le pasó lo mismo a Gasly, que también debió abandonar su intento,

¡EXCURSIÓN FUERA DE PISTA PARA FRANCO COLAPINTO SOBRE EL FINAL DE LA PRÁCTICA!



📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NEimBrMgF8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2025

Luego de este intento fallido, el argentino no regresó a la pista y no pudo completar ninguna vuelta con el «blando», que será el neumatico que se utilizará en la Qualy y en la carrera Sprint. Lo preocupante llegó cuando su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le comunicó que su monoplaza sufrió «daños considerables» tras este incidente. Alpine deberá poner a punto el auto, ya que en unas horas debe regresar a pista.

De esta forma, Colapinto terminó la P1 en la última ubicación. Por otra parte, Pierre Gasly, su compañero de equipo, quedó 18° con un tiempo de 1:22.424, a más de un segundo del pilarense.

Franco no tendrá mucho tiempo de descanso. A las 14:30 (hora Argentina), el piloto de Alpine volverá al circuito de Lusail para realizar la clasificación para la Sprint. El objetivo de esta nueva sesión será clasificar a la Q2, aunque el argentino sabe que será muy difícil.

Los McLaren arriba

Oscar Piastri fue el mejor en la única práctica libre de Qatar. El australiano no tuvo su mejor rendimiento al inicio del entrenamiento, pero cuando se colocó las gomas blandas arrasó. Marcó un tiempo de 1:20.929. Muy cerca, en la 2° colocación, se ubicó Lando Norris, su compañero de equipo y líder del campeonato de pilotos. Su mejor registro fue 1:20.982

Por otro lado, Max Verstappen quedó 6° con 1:21.504, a más de medio segundo de Piastri. El neerlandés es contendiente al título y buscará su quinta coronación consecutiva.

Horarios del GP de Qatar

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00

Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre