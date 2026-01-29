Colapinto se expresó tras probar el nuevo auto de Alpine: «Una era completamente nueva»

Franco Colapinto ya probó el A526 de Alpine. El argentino fue protagonista en dos jornadas de los test en el Circuito de Catalunya, donde logró buenas sensaciones y marcó un gran registro de 1:19:150, superando a Lando Norris, campeón en 2025.

Luego de estas pruebas, el argentino expresó cómo se siente iniciar esta nueva era de la Fórmula 1: «Es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos», se sinceró, en diálogo con Sky Sports.

Además detalló cuáles son las ventajas del nuevo monoplaza: «Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más», enfatizó el argentino.

El A526 listo para la nueva era de la Fórmula 1.

La importancia de los test y los nuevos atractivos de la Fórmula 1

El argentino también señaló la importancia que tienen los test para probar y conocer los autos de esta temporada: «Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración. Estamos haciendo todas las comprobaciones del sistema e intentando entender cómo funciona el coche en la pista».

Por último, Colapinto puntualizó en los puntos positivos que tendrá esta nueva reglamentación de la Fórmula 1: «Traerán algo agradable, divertido a las carreras. Algunos adelantamientos y serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles«.

Luego del shakedown de Barcelona, el próximo compromiso de Colapinto será en los test de pretemporada en Bahrein, que se llevarán a cabo en dos tandas: primero, desde el 11 al 13 de febrero y luego del 18 al 20 de ese mes. Cabe destacar que estas prácticas serán públicas y tendrán televisación, al contrario de los test de Catalunya.