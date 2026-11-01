Franco Colapinto avanzó en la largada y marcha 8° en el comienzo del GP de México

La expectativa es grande y no es para menos. Después de varias competencias, Franco Colapinto se encuentra en una posición acorde para intentar volver a la zona de puntos en el Mundial 2026 de la Fórmula 1, que hoy afronta la decimonovena fecha del año en el «Hermanos Rodríguez».

Desde el 11° cajón de partida, el piloto de Alpine encara el Gran Premio de México ilusionado de poder reencontrarse con su mejor versión competitiva, cortar la racha de sucesos desafortunados y, ¿por qué no?, pescar alguna unidad para el campeonato de pilotos, algo que no ocurre desde Madrid.

El argentino había clasificado 12°, pero la desclasificación del neozelandés Liam Lawson le permitió quedar a las puertas del Top 10 en la largada, dos puestos por detrás su coequiper Pierre Gasly, otro de los beneficiados por la anomalía técnica del Racing Bulls del oceánico.

Lawson fue desclasificado luego de que los comisarios detectaran una irregularidad en la reducción de potencia del sistema MGU-K de su monoplaza. El neozelandés, que ya estaba penalizado por el incidente protagonizado con Max Verstappen en la segunda sesión libre, quedó relegado al último lugar de la grilla.

En la parte alta de la grilla, el inglés Lewis Hamilton se dará el gusto de comandar el pelotón en el circuito azteca, luego de haberse adjudicado ayer la Pole Position, primera para él con la escudería Ferrari. A su lado largará George Russell (Mercedes), el otro retador a la corona que también se juega sus últimas cartas.

Vale recordar que el italiano Antonelli depende de sí mismo para consagrarse campeón esta tarde. Finalizando 9° y sumando apenas dos puntos, el piloto de 20 años se proclama como el monarca más joven de la historia de la F1.