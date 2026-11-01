Contralmirante Cordero proyecta su plan de agua potable para crecer al ritmo de Vaca Muerta: «Miramos a 30 años», afirmó Zuñiga

Contralmirante Cordero y Barda del Medio se preparan para dar un paso fundamental en la planificación de su infraestructura de agua potable. El crecimiento poblacional, la expansión de los loteos y los nuevos proyectos industriales ante el avance de Vaca Muerta en la región pusieron en evidencia las limitaciones del sistema actual y la necesidad de proyectar obras para las próximas décadas.

El intendente de Contralmirante Cordero, Horacio Zúñiga, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) trabajará en los proyectos para ambas localidades. Los equipos técnicos realizarán relevamientos en territorio y estiman que la elaboración demandará entre cuatro y cinco meses. La expectativa municipal es avanzar con las obras durante 2027, aunque todavía no se definieron los costos ni las características de los trabajos.

«No solamente buscamos resolver la situación coyuntural que tenemos ahora, sino también mirar el crecimiento que se va a llevar adelante de acá a 30 años«, explicó Zúñiga. Entre ambas localidades, los parajes y las zonas rurales reúnen aproximadamente 5.000 habitantes.

El agua, un desafío ante el crecimiento de Contralmirante Cordero y Barda del Medio

La necesidad de ampliar la infraestructura responde tanto a los problemas actuales del servicio como a la expansión de ambas localidades. Según el intendente, Barda del Medio prácticamente triplicó su población en los últimos 15 años y durante el verano registra dificultades de presión. En Contralmirante Cordero también hubo inconvenientes en algunos barrios.

A esa demanda se suman cinco desarrollos inmobiliarios privados y un proyecto público de viviendas en Cordero. Además, el municipio trabaja en un parque industrial público y otros tres privados. En Barda del Medio también se proyecta una expansión urbana hacia el canal Norte.

Ante la expansión, el jefe comunal explicó anteriomente a este medio que las ciudades están «dentro del área de influencia más importante que tiene Vaca Muerta y la gente ha decidido radicarse, construir su vivienda particular y hacer inversiones acá«, afirmó.

«No podemos llevar adelante nada si no tenemos este servicio fundamental», advirtió Zúñiga, quien sostuvo que las obras deben contemplar el crecimiento de las dos localidades y la demanda asociada a la actividad económica de la región.

ARSA busca mejorar el servicio antes del verano

Mientras se planifican las obras de mayor alcance, Aguas Rionegrinas (ARSA) trabaja para reforzar el abastecimiento en Contralmirante Cordero de cara a los meses de mayor consumo. A fines de octubre, la empresa informó que incorporaría dos bombas para reactivar perforaciones en la toma de agua de la localidad y conectarlas al sistema existente.

La intervención permitirá sumar 25.000 litros de agua por hora, con el objetivo de incrementar el caudal disponible y mejorar la presión de la red durante el verano. Estas tareas apuntan a responder a las necesidades inmediatas, mientras que los proyectos del DPA permitirán definir las obras necesarias para acompañar el crecimiento de Contralmirante Cordero y Barda del Medio.

Por ahora, resta determinar el presupuesto y precisar qué infraestructura será necesaria en cada localidad. El objetivo es mejorar el abastecimiento actual y garantizar la disponibilidad de agua potable para los nuevos barrios y proyectos industriales.