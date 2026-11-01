Cómo hacer un budín de canela con crumble, húmedo por dentro y crocante por fuera



La canela es uno de esos ingredientes que aportan aroma y sabor a cualquier preparación casera. En esta receta se convierte en la protagonista de un budín esponjoso y húmedo, acompañado por un crumble dorado y crocante que le da un toque especial.

Con ingredientes sencillos y una preparación que no requiere demasiados pasos, esta propuesta es ideal para quienes buscan renovar las opciones de la merienda. La combinación de una masa suave con una cubierta dulce y crocante hace que cada porción sea perfecta para acompañar unos mates o una taza de café.

Ingredientes

Para el budín:

2 huevos.

180 g de azúcar.

100 ml de aceite.

200 ml de leche.

250 g de harina leudante.

2 cucharaditas de canela en polvo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Para el crumble:

70 g de harina.

50 g de azúcar.

50 g de manteca fría.

1 cucharadita de canela.

Preparación

1. Preparar la mezcla: batir los huevos con el azúcar hasta integrar. Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla.

2. Agregar los ingredientes secos: sumar la harina, la canela y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin batir demasiado.

3. Hacer el crumble: colocar la harina, el azúcar y la canela en un recipiente. Añadir la manteca fría cortada en cubitos y trabajar con los dedos hasta formar pequeñas migas.

4. Armar el budín: volcar la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Distribuir el crumble por toda la superficie.

5. Hornear: llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 45 minutos, aproximadamente. Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro.

6. Dejar enfriar: retirar del horno, esperar unos minutos y desmoldar.

El secreto para un crumble crocante

La clave está en utilizar manteca bien fría y trabajarla con los dedos hasta conseguir migas irregulares. No hay que formar una masa compacta.

El resultado es un budín de interior húmedo y suave, con una cubierta dulce y crocante que aporta un contraste de texturas en cada porción.