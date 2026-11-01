ATEN rechazó la oferta salarial y convocó a paro en Neuquén: qué días no habrá clases

ATEN, el gremio docente de Neuquén, rechazó el viernes la primera oferta salarial que acercó el Gobierno para la paritaria del 2027 y convocó a un paro para la próxima semana con una medida que tendrá 48 horas de extensión.

La postura sindical fue oficializada en el plenario de secretarios generales, que ratificó la tendencia que se venía imponiendo en las asambleas por seccional, realizadas entre el jueves y el viernes.

Paritaria docente en Neuquén: la oferta del Gobierno

El ofrecimiento del Ejecutivo consitió en la continuidad de los ajustes trimestrales por IPC hasta julio del año que viene y una suba adicional del 4% a pagarse en el mes de enero de 2027.

Además, incluyó una compensación extraordinaria, no remunerativa y no bonificable por un monto total de $480.000, prevista para ser cancelada en la segunda quincena de enero.

En rechazo a la propuesta, el plenario de ATEN resolvió convocar a un paro por 48 horas para este martes 3 y miércoles 4 de noviembre. El cronograma contempla actividades por seccional el martes y una movilización provincial el miércoles.

Qué pide ATEN

Desde el gremio solicitaron un aumento del 50% de recomposición al básico camino a la canasta familiar, la derogación del adicional docente para su incorporación al básico, un IPC «mensual y real» desde enero de 2027, un plan estatal de viviendas y un aumento de las partidas para infraestructura.

A pesar de la negativa y las medidas de fuerza convocadas, la entidad pidió por la continuidad de la negociación paritaria, aunque de momento no se informó una fecha para el reinicio de la mesa salarial.

El encuentro del viernes, que también exigió justicia por Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, fue resumido por la secretaria general del sindicato, Fany Mansilla, quien en un video aclaró que el rechazo se decidió de forma «unanime» y llamó a lograr «un salario que alcance para vivir en la provincia de Vaca Muerta».

En el Gobierno la intención es cerrar rápidamente la paritaria docente y garantizar el inicio del ciclo lectivo 2027, año que tendrá como particularidad las elecciones tanto a nivel provincial como municipal.

La gestión de Rolando Figueroa viene de acordar a mediados de año los convenios de los trabajadores englobados en los gremios ATE, UPCN y la UNAVP.