Persecución en la Ruta 6: evadieron un control policial con casi 100 kilos de carne clandestina en Paso Córdoba

Un control vehicular de rutina derivó en una persecución y la posterior destrucción de un gran cargamento de carne clandestina. La Policía de Río Negro informó de manera oficial el decomiso y la incineración de casi 100 kilos que eran transportados en una camioneta sin las condiciones sanitarias correspondientes.

El operativo se desarrolló este sábado 31 de octubre alrededor de las 13 a cargo del personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba, en el sector denominado Tres Cruces, en el cruce de las rutas provinciales 6 y 7.

Fuga por la Ruta 6 y persecución policial

En primera instancia, los efectivos policiales intentaron detener la marcha de una camioneta que circulaba por la Ruta Provincial 6. Sin embargo, el conductor del vehículo ignoró la indicación de las autoridades y continuó su recorrido para escapar del retén.

Ante la evasión, el personal de seguridad vial inició un seguimiento del rodado a través de la carretera. Los agentes lograron interceptar la camioneta a la altura de la curva de Los Santos, aproximadamente a la altura del kilómetro 124.

En el interior de la camioneta viajaban dos hombres que reconocieron que llevaban medio ternero y otros cortes de carne ocultos en la caja del rodado bajo una lona.

Tras esta confesión, los efectivos inspeccionaron la carga y constataron múltiples infracciones bromatológicas. Los oficiales verificaron el traslado de entre 90 y 100 kilos de carne sin ningún tipo de refrigeración ni documentación que acredite su procedencia legal.

El reporte detalló además que los cortes carecían de marca o señal visible. Asimismo, la mercadería no poseía el correspondiente sello de control del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Traslado a la comisaría e incineración total

Con el vehículo inmovilizado, las autoridades ordenaron su traslado hasta la dependencia policial. Una vez en el lugar, los uniformados realizaron la verificación formal de la mercadería frente a testigos civiles para certificar el procedimiento.

Debido a la acumulación de irregularidades sanitarias y legales detectadas, la fuerza de seguridad provincial procedió al decomiso de la totalidad de la carne. Posteriormente, las autoridades incineraron todo el cargamento en el marco de una infracción directa a la Ley Provincial 2534.