El Poder Judicial de Nequén envió su presupuesto con planta congelada y el 50% de sus recursos girados por el Ejecutivo

Luego de la presentación de los presupuestos del Poder Ejecutivo y el Legislativo de Neuquén, fue el turno del Judicial, que elevó su proyecto sobre el final de la semana por un monto estimado de 508.910 millones de pesos, el equivalente a 326 millones de dólares al tipo de cambio oficial minorista del Banco Nación.

El texto fue enviado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres. Entre sus principales previsiones, contempla los recursos necesarios para el funcionamiento del servicio de justicia, la actualización tecnológica y la continuidad de obras de infraestructura judicial.

De total anunciado, 461.110 millones de pesos (295 millones de dólares) corresponden a gastos de personal. Detrás, aunque con una demanda de recursos mucho menor, se encuentran servicios (35.199 millones de pesos), equipamiento (7.500 millones de pesos), bienes de consumo (2.800 millones de pesos) y obras (2.300 millones de pesos).

De dónde vendrán los ingresos del Poder Judicial en 2027

En cuanto al financiamiento, la expectativa es recibir 240.927 millones de la coparticipación federal de impuestos (154 millones de dólares), 255.982 millones del Tesoro provincial (164 millones de dólares) y 12.000 millones por recursos propios (7,6 millones de dólares). De este modo, más del 50% de los ingresos provendrán de lo que aporte el Poder Ejecutivo neuquino.

Al fundamentar el proyecto, el TSJ señaló que uno de los ejes de la planificación presupuestaria responde a las necesidades generadas por la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Adversarial.

Este cuerpo normativo “requerirá sostener los procesos de adecuación organizacional, capacitación, gestión de audiencias, desarrollo tecnológico y seguimiento de resultados, con el objetivo de alcanzar procedimientos más ágiles, transparentes y eficientes, sin afectar las garantías del debido proceso”, indicó Mazieres en el presupuesto.

Por otra parte, la propuesta también contempla la adecuación de la organización judicial al plan de regionalización promovido por el Poder Ejecutivo, las responsabilidades asumidas por Neuquén en materia de narcomenudeo y el fortalecimiento del laboratorio toxicológico con la incorporación de equipos.

Planta de empleados congeladas

A pesar de la partida destinada a personal, el proyecto no incluye incorporaciones de empleados, manteniendo la planta en 2049 cargos.

En el aspecto salarial, agrega la antigüedad y la recomposición aprobada durante 2026 mediante la ley 3560, pero no abarca nuevos incrementos para el próximo ejercicio. A su vez, establece que el TSJ podrá evaluar el otorgamiento de anticipos por recomposición salarial cuando existan elementos objetivos que lo justifiquen.

También lo faculta a ampliar el presupuesto para afrontar gastos derivados de nuevas leyes, decretos o convenios de aplicación provincial, hasta los montos de los recursos que esas normas o acuerdos prevean.