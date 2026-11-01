Ginóbili recurre al TSJ para revertir el fallo que anuló la restitución de un lote en La Angostura

El abogado de Emanuel Ginóbili recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones 2 de Neuquén que anuló una sentencia en primera instancia a favor del exbasquetbolista por la tenencia de un inmueble en Villa La Angostura.

El litigio se inició hace casi 20 años por la propiedad de un predio ubicado en tierras reclamadas y ocupadas por la comunidad mapuche Paichil Antriao.

El litigio que involucra a Emanuel Ginóbili en La Angostura

Después de un extenso proceso judicial, el juez civil de la localidad cordillerana, Francisco Astoul Bonorino, ordenó en octubre de 2025 la restitución en 30 días del terreno, localizado en el faldeo del cerro Belvedere, adquirido por el exjugador en 2004.

La sentencia tuvo por finalidad cerrar dos causas acumuladas: una acción declarativa que Ginóbili inició en 2007 para que se confirmara la validez de su título, y una acción reivindicatoria de 2019 para recuperar la posesión del lote.

Sin embargo, la sala A de la Cámara de Apelaciones, integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma, resolvió por mayoría el último 7 de octubre revertir esa decisión y, dejando de lado la cuestión de fondo, exigió un nuevo juicio al considerar que la sentencia en primera instancia estaba mal construida.

En respuesta a ello, el apoderado legal de Ginóbili, José Ricardo Mena, decidió presentar un recurso de casación contra esta resolución, apelando al TSJ, el máximo órgano judicial de la provincia del Neuquén.

Los argumentos de la impugnación

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el letrado cuestionó la resolución de la Cámara por cuatro cuestiones centrales. En primer lugar, consideró improcedente la nulidad total y sostuvo que los defectos señalados «no justificaban anular íntegramente una sentencia dictada después de tantos años de litigio y con toda la prueba producida».

Además, planteó la «autonomía de las acciones» al considerar que la acción declarativa de certeza y la reivindicación son jurídicamente independientes, razón por la cual los defectos «no necesariamente invalidan la otra».

También se refirió a «la obligación de resolver el conflicto«, entendiendo que la Cámara «tenía facultades para corregir las deficiencias y pronunciarse sobre el fondo», sin que eso implicara ordenar un nuevo juzgamiento.

El abogado finalmente habló de «arbitrariedad» y «falta de fundamentación» por parte de los jueces que revirtieron la sentencia original. En esta línea, criticó que se haya dejado sin efecto una decisión favorable «sin resolver los agravios sustanciales», «prolongando innecesariamente un proceso iniciado en 2007».

El apoderado del exNBA solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que revoque la nulidad, conserve los aspectos válidos de la sentencia y resuelva las cuestiones pendientes, entre ellas el derecho a la restitución del inmueble.

A su vez, exigió que sea la propia Cámara la que dicte un nuevo pronunciamiento, «evitando que el juicio vuelva a primera instancia«.

Como ya informó este medio, la comunidad sostiene que el lote forma parte de su territorio ancestral y que el Estado adjudicó esas tierras en 1902 a José María Paisil e Ignacio Antriao. Ginóbili compró el terreno en 2004, y según el fallo anulado, los integrantes de la comunidad ingresaron al lote en 2018.