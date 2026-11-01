De Piedra del Águila al Jaime de Nevares: el vuelo sanitario que activó Neuquén para evacuar a un paciente con un infarto

El sistema de emergencias de Neuquén concretó tres vuelos para evacuar a personas de Piedra del Águila, Junín de los Andes y Chos Malal durante el fin de semana.

El sistema de emergencias de Neuquén concretó tres vuelos sanitarios este fin de semana para trasladar pacientes desde el interior hacia la capital provincial. La logística demandó el aterrizaje de un helicóptero en pleno Parque Jaime de Nevares para derivar a un hombre que cursaba un infarto.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, coordinó los traslados con la Dirección Provincial de Aeronáutica. La decisión operativa de utilizar el espacio público neuquino como helipuerto permitió acortar el trayecto de la ambulancia y acelerar el ingreso del paciente a la unidad de terapia intensiva.

El rescate más crítico: de Piedra del Águila al Jaime de Nevares en Neuquén capital

La intervención de mayor complejidad ocurrió este domingo. Según informó Provinica, un paciente de Piedra del Águila sufrió un infarto agudo de miocardio que exigía una derivación inmediata a la capital.

Ante la urgencia médica y la necesidad de acortar los tiempos de acceso a la clínica, el equipo operativo tomó una decisión extrema: utilizar el Parque Jaime de Nevares como helipuerto improvisado. El piloto a cargo evaluó las dificultades del terreno sobre la marcha y logró concretar la maniobra de descenso de forma exitosa.

El paciente ingresó rápidamente al centro de salud y actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

El mapa de las aeroevacuaciones: Junín de los Andes y Chos Malal

El operativo del domingo cerró un fin de semana de máxima exigencia para los equipos aeromédicos, que ya venían de concretar otros dos puentes aéreos desde los extremos de la provincia hacia el Hospital Provincial Castro Rendón:

Sábado 31 de octubre (Junín de los Andes): los equipos trasladaron de urgencia a una paciente que cursaba un embarazo de 30 semanas con un cuadro clínico grave.

los equipos trasladaron de urgencia a una paciente que cursaba un embarazo de con un cuadro clínico grave. Domingo 1 de noviembre (Chos Malal): el avión sanitario evacuó a un niño que presentaba una patología respiratoria crítica y requería cuidados especializados inmediatos en Neuquén capital.

La secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, destacó la articulación logística entre el personal aeronáutico, los equipos de evacuación y los hospitales locales. Desde el área indicaron que el objetivo del Ejecutivo es consolidar esta red de derivación para superar las distancias geográficas y garantizar una respuesta médica inmediata frente a situaciones de peligro inminente.