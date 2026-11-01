Un plazo hasta diciembre: el ultimátum de Javier Milei a Diego Santilli por las leyes clave y la interna en el Senado

El presidente Javier Milei irrumpió en el debate de la Mesa Política durante la última reunión de Gabinete y le exigió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelerar las negociaciones con los gobernadores. El mandatario requirió destrabar la Reforma Electoral antes del cierre de sesiones para acortar el calendario político de 2027 y enviar una señal de previsibilidad a los mercados.

El pedido presidencial no se limitó a la ley electoral. Milei reclamó celeridad en dos expedientes paralelos:

Adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Frente a esta directiva, según publicó Infobae, los armadores libertarios descartaron estirar las discusiones hasta febrero y fijaron como límite el cierre de sesiones ordinarias en diciembre, donde la reforma política se negociará en simultáneo con el Presupuesto 2027.

En ese marco, Santilli propone a los mandatarios provinciales un «Sistema de Adhesiones» (colectoras) para evitar que las candidaturas dependan exclusivamente de las listas nacionales.

El freno a Nadia Márquez y el cruce con Patricia Bullrich

La premura de la Casa Rosada choca con una dura interna parlamentaria. La senadora y jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, mantiene diferencias centrales con la cúpula libertaria por el envío de decenas de pliegos de jueces y fiscales promovidos por el sector menemista a la Comisión de Acuerdos.

En publicaciones de Infobae se conoció que la tensión derivó en un enfrentamiento directo con la senadora por Neuquén Nadia Márquez, a quien Bullrich le objetó la pretensión de presidir la Comisión de Acuerdos tras el fallecimiento del riojano Juan Carlos Pagotto.

La exministra frenó la propuesta argumentando la necesidad de no desgastar la relación con los bloques aliados. Ante este bloqueo, la Casa Rosada evalúa impulsar para ese cargo al senador Enzo Fullone (Río Negro), cercano al esquema de Martín Menem.

Judicialización por el Consejo de la Magistratura

El armado de las comisiones se entrelaza con la disputa por el Consejo de la Magistratura, donde vence la renovación de representantes parlamentarios. El bloque del Justicialismo incrementó su bancada a 22 integrantes para consolidarse como primera minoría y exigir dos lugares en el organismo.

Frente a esta maniobra, La Libertad Avanza alistó su contraofensiva:

Estrategia legal: el oficialismo presentará dos candidatos amparándose en el antecedente judicial que involucró al senador rionegrino Martín Doñate cuatro años atrás.



el oficialismo presentará dos candidatos amparándose en el antecedente judicial que involucró al senador rionegrino cuatro años atrás. Judicialización: en Casa Rosada confirmaron que disputarán los asientos en los tribunales si el peronismo rechaza la nómina.



en Casa Rosada confirmaron que disputarán los asientos en los tribunales si el peronismo rechaza la nómina. Candidaturas: según La Nación, la senadora neuquina Nadia Márquez aparece como la principal postulante del oficialismo para integrar el Consejo de la Magistratura.

Riesgo País, morosidad y las elecciones en Estados Unidos

El apuro por mostrar solidez legislativa coincide con la volatilidad de los indicadores financieros. El Riesgo País cerró octubre cerca de los 800 puntos básicos —un incremento superior al 30% en un mes—, impulsado por las subas internacionales del petróleo Brent derivadas de los conflictos en Irán y Ucrania y la presión sobre las tasas globales.

En el plano doméstico, el Palacio de Hacienda destacó que la morosidad crediticia de las familias descendió por segundo mes consecutivo, al pasar del 12,8% en agosto al 12,2% en septiembre, producto de la desaceleración inflacionaria y la recuperación del salario real. No obstante, en el Gabinete reconocen que las recientes subas en los combustibles volverán a presionar el índice de precios de octubre.

Con la reunión de la Mesa Política suspendida por segunda semana consecutiva, dirigentes clave del armado libertario —como el subsecretario Eduardo «Lule» Menem y el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt— viajarán a Washington para monitorear las elecciones de medio término en los Estados Unidos.