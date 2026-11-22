Foto: Alpine. El argentino no clasificaba a Q3 desde el GP de Azeribaiyán.

Aunque se destacó con otra formidable largada, un sello característico a lo largo de la temporada, el argentino Franco Colapinto hace lo que puede para mantenerse en zona de puntos tras cumplirse los primeros giros del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

El piloto de Alpine trepó del 8° al 6° puesto tras ponerse en verde el semáforo, superando a su compañero Pierre Gasly y nada menos que al campeón Kimi Antonelli (Mercedes), pero rápidamente se vio relegado en la clasificación.

En cuatro vueltas, el pilarense cayó hasta el 11° lugar, cediendo fácilmente posiciones con los mencionados Gasly y Antonelli; también con las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y luego con el McLaren de Oscar Piastri.

🇦🇷 ¡Enorme largada de Franco Colapinto en #LasVegasGP! 🏎‍🟀 ¡Del 9.º al 6.º puesto para el piloto argentino en los primeros metros de carrera! 📺 Seguí toda la actividad de la Fórmula 1® en la pantalla de Fox Sports y en nuestro canal de YouTube. https://t.co/7HfVKSar8D — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 22, 2026

Según reporta por radio, Colapinto padece de sobrecalentamiento en el tren trasero, lo que no le permite tener el ritmo ideal para sostenerse en ese pelotón detro del Top 10. Gasly, por su parte, inspirado con un auto rendidor, batalla por el tercer puesto al cabo de los primeros once giros.

En el 13° giro, y en el fragor de la batalla (no hay diferencias entre los diez primeros), el argentino madrugó a Norris y recuperó el 10° puesto, volviendo a la zona puntuable.

En la vanguardia, Max Verstappen (Red Bull) prevalece ante la amenza de George Russell y su coequiper Isack Hadjar, que en más de una oportunidad lograron igualarle la línea puntera. La batalla por la punta está al rojo vivo, lo que garantiza un gran espectáculo de aquí en más.

¡¡DIBUJE, PIERRE!! Gasly y una hermosa maniobra, para superar al McLaren de Norris y subir al QUINTO LUGAR con su Alpine. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/dVlsyppD9P — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

La previa del gran premio

Por primera vez en seis competencias, las chances de ingresar al Top 10 y cosechar puntos son más que palpables para Franco Colapinto. El argentino afronta en la madrugada de domingo el Gran Premio de Las Vegas, con la misión de empezar a despedir con una sonrisa la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine clasificó 10° en la víspera, en lo que fue su primera vez en Q3 desde el fin de semana en Azerbaiyán, pero la penalidad de Oscar Piastri (McLaren) y los problemas a último momento de Liam Lawson (Racing Bulls), le permitirán al pilarense largar desde el 9° cajón de salida en el trazado urbano de 6,201 metros de extensión; justo por detrás de su compañero Pierre Gasly.

La mejora de potencia en el A526 (Mercedes entregó un nuevo turbocompresor) se puso de manifiesto desde el tercer ensayo libre, momento en que Colapinto, en condiciones normales de pista, logró desplegar el potencial de su monoplaza.

Pero la gran muestra de velocidad se cristalizó luego, en la prueba de clasificación. Si bien batalló hasta el final, marcando muy buenos parciañes. el argentino se lamentó de no poder coronar un mejor resultado en esa instancia final.

«Conforme no estoy, obviamente, porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la clasificación pusimos el auto a punto», lamentó Franco luego de la tanda cronometrada.

Aunque plasmó el mejor registro, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), flamante campeón del mundo, penalizará cinco puesto y caerá al 6° lugar en la grilla de partida, heredando la Pole Position el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien batalla por el subcampeonato del mundo 2026.

Al lado del tetracampeón largará el inglés George Russell (Mercedes), el otro contendiente al segundo puesto del certamen de pilotos. Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) y Arvid Linblad (Racing Bulls), completan los cinco primeros puestos.

Luego de la cita en Las Vegas, la temporada de la F1 se mudará a Medio Oriente para las dos últimas competencias del año: los grandes premios de Qatar (Lusail) y de Abu Dhabi (Yas Marina).