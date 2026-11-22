La Municipalidad de Bariloche es la que tiene mayor personal en Río Negro. Archivo

El gasto en salarios concentra gran parte de las erogaciones de los municipios rionegrinos, que deben administrar con un saldo promedio del 50% de sus recursos para cumplir con las prestaciones de servicios para la población, la operatividad de la comuna, obras -que cada vez más tienen una cuota local ante la ausencia de inversiones del gobierno nacional- y eventualidades como pueden ser emergencias climáticas, entre otros.

Con una variación de entre el 38 y 55 por ciento de sus recursos mensuales destinados al pago del personal y sus costos laborales se administran los cuatro grandes municipios de la provincia, Bariloche, Roca, Cipolletti y Viedma, que tienen en común una proporción de un agente municipal cada 65 y 80 habitantes.

RÍO NEGRO consultó a los municipios para conocer cómo es el peso de la masa salarial y el universo que significa para sus poblaciones.

Viedma, el menor plantel

De las cuatro ciudades más pobladas de Río Negro, la capital provincial -con 59.993 habitantes, según el censo 2022- es la que menos trabajadores en su administración tiene con 742 empleados entre personal de planta permanente, contratados, docentes y planta política. La proporción es de un trabajador municipal (cualquiera sea su contratación) cada 80 habitantes.

Viedma durante el último mes se destinó más del 40% de los ingresos corrientes a cubrir la masa salarial que fue del orden de los 2.638 millones de pesos, equivalentes a 1,6 millones de dólares.

Roca: 54,83% en sueldos

En General Roca se cumple una proporción similar (1 cada 80) de cantidad de empleados municipales respecto de su población estable (108.680 habitantes) con 1.356 trabajadores entre planta permanente, contratados, horas cátedra y personal político/funcionarios.

Según información municipal, hasta octubre de 2026 inclusive (diez meses), el gasto en salarios fue de 41.269 millones de pesos (alrededor de 26 millones de dólares) sobre un total de erogaciones de 75.264 millones de pesos (47,8 millones de dólares), lo que representa el 54,83% del total. El ejecutado de los primeros diez meses del año demuestra que se superó ampliamente la ecuación que proyectaba la comuna -según el presupuesto 2026- de destinar el 38,7% del gasto total al personal.

Con la información de la ejecución acumulada se permite estimar un promedio mensual de 4.126 millones de pesos destinados a cubrir el costo laboral (2,6 millones de dólares).

Tomando en cuenta los balances de años anteriores, en Roca en 2025 se destinó el 63,6% de los recursos a salarios y en 2024 fue del orden del 67,68%.

En Roca -como puede ocurrir en otros municipios- las proyecciones iniciales de los presupuestos suelen estar subestimados los gastos en salarios (para 2026 se calculó un 38,7% y para el 2027 se prevé 34,8%) por actualizaciones no contempladas u otras variables que terminan con una ecuación final distinta.

Cipolletti, costos más bajos

En Cipolletti hay un agente municipal cada 68 habitantes, considerando una población de 105.482 habitantes, ya que cuenta con 1.537 agentes, la mayor parte distribuida entre planta permanente y contratados, pero también hay una porción de “eventuales” y horas cátedra que conforman la planta municipal.

Según informó el municipio, de acuerdo a la ejecución al 30 de septiembre, la masa salarial representa el 35,98% de los ingresos totales. Pero si se considera exclusivamente el último mes, esa relación asciende a 37,58%, con un gasto en salarios de 2.667,3 millones de pesos (1,67 millones de dólares) de un total de ingresos de 7.096,7 millones de pesos ese mes (4,5 millones de dólares).

En ciudad del Alto Valle se da la particularidad de tener una masa salarial relativamente baja respecto de los otros municipios, casi comparable a los costos de Viedma que tiene la mitad de empleados. Los gremios estatales han señalado ingresos muy distantes a otras localidades, del orden de los 850.000 pesos.

Bariloche con más personal

En Bariloche se da la mayor proporción de personal municipal respecto de la población con un agente cada 66 habitantes (135.755 pobladores permanentes según el censo). En este caso hay que hacer la salvedad de que la población de Bariloche se llega a duplicar en las altas temporadas de turismo, con una demanda mucho mayor de servicios.

La planta municipal de Bariloche asciende a 2.082 trabajadores en todas sus modalidades contractuales y es de los municipios el que tiene la mayor proporción de agentes en planta permanente (68%) con salarios promedio cercano a los 2 millones de pesos, que duplican a otras comunas rionegrinas.

La masa salarial de la ciudad andina en octubre, según información del municipio, se llevó el 55,6% de los ingresos totales del mes, con 5.141 millones de pesos destinados al costo laboral (3,23 millones de dólares).