La fecha de elecciones es el interrogante de la política de Río Negro. El gobernador razona en silencio y estira la definición.

Su consultor Derek Hampton señala que el oficialismo atraviesa un momento propicio, sostenido por el crecimiento de Weretilneck. Esa tendencia puede continuar, pero también modificarse. Algo de eso planteó el asesor el miércoles, cuando se reunió en Allen con la dirigencia de JSRN. Es el argumento para votar en el segundo bimestre del 2027.

El jefe barilochense Walter Cortés está ocupado en que su ciudad vote antes de septiembre, como ya lo establece su marco legal. Pensó en anticiparse a la provincial, movido por su desconfianza sobre el posterior acompañamiento de Weretilneck. El recelo es compartido. El gobernador también teme a sus andanzas, especialmente luego del destrato que recibió tras la elección de Bariloche. Siguieron dos semanas en las que Weretilneck congeló el vínculo.

El reencuentro se produjo el lunes, en la apertura de los Juegos Rionegrinos. Cortés ya había presentado su reforma para tener la facultad de fijar el día del comicio. Hablaron poco, pero acordaron juntarse antes de fin de noviembre para hablar de las fechas y, tal vez, también de espacios.

“Quiero previsibilidad”, pide el andino. El gobernador no quiere que Bariloche vote antes y, por eso, Cortés evalúa una elección para después, pero a pocas semanas del comicio provincial. Su objetivo, en definitiva, es compartir campañas. Para eso, el llamado que firmará Weretilneck deberá compensar a Cortés con un servicio electoral para los municipios, en un plazo corto, de entre un mes y 45 días posteriores.

La ausencia de la fecha también aporta un elemento de exculpación al desorientado peronismo. “No hay apuro, si no hay ni convocatoria”, afirman para relativizar el actual “impasse” de María Emilia Soria, tras la crisis de las finanzas de Roca. Pasó otra semana y ella sigue imbuida en esa “prioridad”, pero sin señales tampoco de desechar su candidatura provincial.

Ya se destrabó el crédito del Banco del Neuquén y, esta semana, ingresarán los $ 6.000 millones. Será un respiro, pero la estrechez se mantendrá y hasta pone en duda la realización de la Fiesta de la Manzana. Soria pidió colaboración a la Provincia y Weretilneck aún no contestó. Ambos compartieron nuevamente ayer un acto y se repitieron en gestos cómplices para escozor peronista.

Otro punto ligado a la fecha: Pedro Pesatti insiste en que recién entonces lanzará su candidatura, que será por el Frente Renovador. Se lo anticipa a quienes convoca y relata sus planes, mezclados con críticas al gobernador. Sincera su entusiasmo por llegar a la Gobernación, a pesar de que lo suyo se parezca a un paso inicial para una posterior candidatura al Congreso, empujado por Sergio Massa.

El vicegobernador no cuenta al justicialismo en su construcción. Posiblemente, ya tomó nota de las críticas que aparecieron entre sus dirigentes.

La marcha errática del peronismo, por el impasse de Soria, derivó en una corrección en el oficialismo. Hampton instruyó a la dirigencia mirar en esa dirección, a partir de un dato inicial: casi la mitad de los simpatizantes de Cristina Fernández evalúa positivamente a Weretilneck.

En el otro extremo, en Casa Rosada piensa su estrategia con la idea de que la propuesta libertaria no repeta el magro número de Bariloche, que estuvo en el 12%. Esa pretensión favorece al plan de Aníbal Tortoriello, orientado a quedarse con la candidatura de La Libertad Avanza.

Marzo o abril ya funcionan como una certeza para casi todos. Ayer, Weretilneck desafió esa lógica y, en Roca, negó que sea en marzo, argumentando que ese mes colisionará con la cosecha frutícola, la temporada turística y el inicio de clases. La política se mueve para votar. El gobernador todavía se reserva el derecho de sorprenderla.



