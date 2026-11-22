Antes de pisar la alfombra, en China (durante el campeonato Mundial de Kung Fu 2025), a miles de kilómetros de su casa en Neuquén y frente a una larga fila de jueces, a Ana María Barros (52) se le cruzó la vida entera en un segundo y se le ordenó gracias a dos voces internas. Una era la de su hijo, que minutos antes le había pedido que no pensara en el puesto y que lo disfrutara. La otra era la de uno de sus maestros, que le había recordado que la forma que estaba por hacer, una coreografía de defensas y ataques que dura apenas un minuto y medio, iba a ser «el minuto de tu vida».

Nació en Chos Malal, vive en Neuquén, trabaja en una joyería y practica kung fu (un arte marcial de origen chino) desde hace más de una década en la Escuela Tian Kung Chien respaldada por la Asociación de Kung fu shaolin de Neuquén. En aquella instancia, de su escuela viajaron solo cuatro personas con la delegación argentina, dos profesores, una nena de 12 años y ella, que fue la única de su edad. Eran más de 50 países reunidos en un mismo lugar y ella, con la bandera argentina colgada ahí arriba, sentía sobre el pecho el peso de representarla. «Pararte ahí frente a tantos jueces», dice, «es increíble».

Conocer China era un sueño que Ana María tenía desde los 9 años. Foto: genileza.

La única nena del tatami: de mirar de afuera a quedarse cuatro años

La historia empezó en 1984, en un club de Bahía Blanca, adonde una Ana María de 10 años acompañaba a sus dos hermanitos menores a practicar karate. «Yo, como hermana mayor, tenía que llevarlos, acompañarlos y esperarlos», recuerda. Esperaba y esperaba… «mi corazoncito latía a mí por querer entrar«, hasta que un día el profesor le preguntó si quería practicar y la dejó pasar «un ratito». Le bastó ese ratito. «Me encantó«, resume. Con el tiempo los hermanos dejaron y ella siguió, durante cuatro años, todos los días.

Era la única nena y todavía se acuerda de las miradas. «Me miraban raro», admite, y cree que quizás por eso mismo el profesor le dijo a su papá que tenía habilidades y que buscara un lugar donde pudieran perfeccionarla. Así llegó a una institución «muy linda» y «muy perfeccionista», donde además del karate aprendió un reglamento de valores que repetían a diario y que todavía recita de memoria, ser correcto, leal, puntual, tratar de superarse, respetar a los demás.

Del torneo

Mudanzas, despedidas y el adiós forzado al karate en Neuquén

Pero la infancia de Ana María fue también una sucesión de mudanzas. Nació en Chos Malal, vivió sus primeros años en Tricao Malal, a cinco kilómetros, pasó cuatro meses en Las Ovejas, mientras su papá trabajaba en un hospital de la provincia, y se instaló siete años en Bahía Blanca con la idea de quedarse. Problemas de salud en la familia torcieron el plan y, cuando ella tenía 14 años, volvieron a Neuquén. Allí no encontró el mismo estilo ni el mismo rigor, probó en algunos lugares y no pudo seguir con el karate. «Y acá, bueno, cambió un poco la vida de nuevo», resume.

Entre el trabajo y criar sola: cuando los propios deseos quedan en pausa

Los años que siguieron fueron de puertas que se abrían y se cerraban. Entre los 18 y los 21 probó el ninjitsu, el arte de los ninjas, y todavía recuerda que el profesor, antes de aceptarla, le aclaró que eran todos varones y le preguntó si igualmente quería practicar. Después, el trabajo le desacomodó los horarios y dejó la actividad por un buen tiempo.

Más tarde llegaron sus hijos, y con ellos otra clase de entrenamiento. Los crió sola, con la ayuda de sus padres, y sabe bien lo que cuesta. «Cuando tenés que trabajar y ser madre, ahí te cuesta hacer otras cosas», dice. Cuando por fin retomó la actividad, los chicos ya eran adolescentes, de unos 12 y 15 años, y podían manejarse solos.

Un chequeo médico, un libro y la señal para volver a las artes marciales

El regreso, pasados los 35, llegó por un camino inesperado. Unos análisis habían mostrado un problema de tiroides y el médico le indicó medicarse. Ella, (que aclara que jamás diría que algo reemplaza a un médico), acudió además a un libro de Louise Hay, «Tu puedes sanar su vida», que asocia lo que ocurre en el cuerpo con lo que se atraviesa por dentro. Allí leyó que la tiroides habla de algo postergado, «algo que uno está aplazando», y se puso a pensar qué era lo suyo.

La respuesta tenía dos nombres. Uno era una carrera que había dejado para cuando sus hijos crecieran. El otro eran las artes marciales, porque cada vez que veía una película, cuenta, su corazón se desbordaba. «Y me faltaba eso», dice. Un día pasó frente a una escuela de kung fu y vio que estaban terminando tarde, un detalle importante para alguien con horario cortado en el comercio, así que llamó. La atendió el maestro Alberto Puebla, director de la Escuela Tian Kung chien, que la invitó a probar dos o tres clases gratuitas. Los profesores que la entrenaron durante ese camino fueron Alejandro Crisóstomo, Sergio Sfeir y Enrique Aviles. «Ahí ya me enamoré del kung fu», recuerda. «Es diferente del karate, no es tan rígido».

«Suave por fuera, duro al final»: cómo es el kung fu

Para quien nunca lo vio de cerca, Ana María lo explica por contraste con su primer amor. «Un golpe de karate lo sacás con toda la fuerza y la energía desde la cintura», describe, mientras que en el kung fu «lo sacás suave, pero es duro al final». Los movimientos son más circulares, más suaves y, sin embargo, más fuertes en el impacto, y detrás de cada uno hay una cadena que empieza en la base del cuerpo, se carga de energía, circula y se transforma en bloque o en golpe. Para ella, que lo llama «la madre de las artes marciales», se trabaja a la vez lo físico, lo espiritual y lo mental.

Su escuela pertenece a un área del kung fu donde conviven varias ramas. Está la tradicional, que no exige tanta elongación ni acrobacias, y el wushu moderno, hecho de saltos sin apoyar las manos y patadas muy altas, que según cuenta ya se incorporó a los Juegos Olímpicos. Está el combate, el tai chi y el qigong, que se centra en la respiración y en movimientos muy suaves, y el estilo shaolin. En todas aparece lo que ella llama forma, el equivalente al «kata» del karate, una secuencia de defensas y ataques que se aprende según la graduación y que puede hacerse lenta y calma, como un tai chi, o marcada y estilizada, como en el wushu moderno. Del qigong dice que ayuda al corazón, a los riñones y a las articulaciones. «Es muy sanador», asegura.

Esa calma, sostiene, se lleva afuera del tatami. «Entre más te entrenas, más apaciguás tu interior, tu espíritu», explica. Ana María trabaja de cara al público y ve cada vez más gente impaciente, capaz de enojarse por una cosa chiquita. «Es cuando más tenés que tener tu temple de acero, respirar, usar el kung fu o el qigong«, cuenta, para bajar los ánimos propios y resolver las situaciones cotidianas.

«Piernas de cemento»: cómo enfrentó el pánico escénico en los torneos

Pero había un rival que no se vencía a las patadas. «Yo tenía un pánico escénico», confiesa. Cuando le tocaba pasar al frente a hacer una forma, sola, con todos en ronda alrededor, el cuerpo la traicionaba. «Ay Dios, las piernas se me hacían de cemento. Se me secaba la boca, se me dormían los brazos, transpiraba frío. Era tremendo».

Fue su primer profesor, Sergio Sfeir, quien la impulsó a rendir su primer cinto y a anotarse en un torneo. Ella solo quería entrenar, pero él le explicó que si no rendía no iba a poder seguir aprendiendo y que si no competía no iba a sacar los miedos. Tenía razón. «Cada vez que participo en un torneo es una competencia conmigo misma«, dice hoy. «Es probarme, a ver si mi corazón me va a aguantar, si voy a poder terminar la forma sin congelarme. Es una lucha con uno mismo, no es tan solo competencia con el otro». El miedo no desapareció, pero ya no la paraliza como antes. «Siempre pasa, pero ya no a ese nivel».

El sueño que esperó desde los 9 años y llegó a los 51 en China

China era otra cosa, una cuenta pendiente con una nena de 9 años. «Imaginate, yo desde los 9 años era mi sueño conocer China«, cuenta. Nadie en su casa tenía nada que ver con esa cultura, era algo que llevaba adentro, que le llamaba la atención cada vez que veía algo. Su meta era llegar antes de los 50. Y a un mes de cumplir los 51, la llamaron de la escuela. «Voy a tocar el cielo con las manos», pensó.

El camino había sido largo y por etapas, como una escalera de podios. Su escuela pertenece a la Federación Argentina y cada torneo con buen resultado clasifica para el siguiente. En enero de 2025 le avisaron que estaba cerca, le faltaba «una puertita más», que cruzó en abril en un torneo de la Federación en Buenos Aires, y con eso quedó dentro de la delegación argentina que viajaría a China para el Mundial realizado en octubre de 2025.

Los meses previos fueron de entrenar «mucho, pero mucho, mucho», dice ella. Hubo días en que el cuerpo no daba más. Ana María le decía a su maestro que el corazón se le iba a salir, y él, sin inmutarse, le preguntaba para qué estaban ahí y la mandaba a empezar otra vez, «10 veces más«, cuenta, mientras la empujaba a seguir cuando sentía que ya no podía.

A dos semanas del viaje, una situación familiar le golpeó el corazón con una fuerza que todavía le cuesta contar. Eran días de calor y de entrenamientos intensos, y ella, tan triste que se le caían las lágrimas solas, aunque con el sudor las disimulaba. «Se confundían con la transpiración», dice. «No podía abandonar, tenía las puertas de China ahí».

Sin embargo, todo el sacrificio valió la pena, Ana María pisó la muralla china, estuvo en Shaolin, tocó «esas casas tan antiguas donde nació toda esta cultura», y de todo eso no encuentra palabras mejores que «muy emocionante».

Y entonces llegó el momento. Antes de entrar, con la respiración en el centro y todo lo aprendido cruzándose en la cabeza, se acordó de las dos voces. Su hijo le había dicho que disfrutara. Su maestro, de origen mexicano, la había hecho pensar en los miles de kilómetros recorridos y en los años de práctica. Le había dicho que no se apurara, que esa forma de minuto y medio era el resumen de todo lo que había practicado. «Es el minuto de mi vida», recuerda que se dijo. Respiró hondo, sintió que esa alfombra era única, disfrutó, dio lo mejor. Ana María no sabe si algo así se repetirá y le gusta pensar que en cada presentación se juega ese tiempo propio, el de todo lo que uno lucha durante años o meses para llegar.

Volvió con una medalla de tercer puesto dónde compitieron entre 56 país, es la que ella considera «la máxima de todas» y la que más valora de todas las que tiene.

De la medalla mundialista al sueño de enseñar en un club de barrio

El mundial no fue un único logro aislado. Ana María participó en torneos nacionales en Buenos Aires y en otras ciudades, en eventos organizados por escuelas de Roca, Bariloche y Mendoza, y en un sudamericano en 2016 en el CeNARD. El más reciente fue un Panamericano en Buenos Aires, el 11 de octubre, de donde se trajo un primer puesto. «Siempre, gracias a Dios, con buenos resultados«, resume.

Hoy es cinturón rojo punta negra, el escalón previo al negro, y su examen viene postergado hace mucho, primero por la operación de rodilla y después por otras circunstancias. «Ahora ya tengo el ultimátum», cuenta. La idea es rendir en diciembre, de modo que el próximo capítulo de su camino se abriría con el cinturón negro. Más adelante, y con el respaldo de su escuela y de la federación, que son los que dan legitimidad a una escuela nueva, le gustaría dar clases. Cuando lo piensa, se imagina en algún club de barrio, enseñando a los chicos que no pueden pagar una cuota. «Esa enseñanza que tanto sirve», dice.

Más mujeres en las artes marciales y el mensaje de que «nunca es tarde»

Cuando alguien le dice que es grande para hacer deterimada actividad, Ana María responde con un nombre. «Tenemos en la escuela un compañero que se llama Carlos, tiene 74 años. Siempre decíamos, Carlitos puede, nosotros también«. No hay edad, insiste, y tampoco hace falta empezar por la elongación extrema, cada uno va a su ritmo, hasta que un día salta un poquito más. Y si falta tiempo o falta lugar, “hoy por hoy tenemos el internet que ayuda a encontrar lo que necesites”. Su escuela ofrece dos o tres clases de prueba sin cargo, para animarse.

Quisiera ver más mujeres en el tatami. Cree que pesa la sociedad, que todavía instala, consciente o inconscientemente, que hay actividades para varones y otras para mujeres, y que a veces las excusas pesan más que el miedo, los hijos, la casa, el sillón después del trabajo. «Tenemos que ser más mujeres participando», plantea. En un mundial con más de 50 países, recuerda, las mujeres de su edad eran pocas. Para ella, el kung fu da seguridad en la vida cotidiana y también es una forma de defensa.

Detrás de cada logro, nombra a quienes la sostuvieron. A su primer profesor, Sergio Sfeir, a quien dice deberle mucho. A los maestros Alberto Puebla, director de la escuela, Enrique Avilés y Alejandro Crisóstomo, que la prepararon para llegar a China. A la familia propietaria de la joyería «La Galería» donde trabaja, que siempre le da permiso y apoyo. Y a sus compañeros, con quienes se siente parte de «una gran familia» que incluye a quienes entrenan, a los papás y a las parejas.

Si pudiera hablar con aquella nena de 10 años que miraba desde afuera cómo sus hermanos practicaban karate, Ana María le diría que se anime. A hablar, a preguntar, a entrenar. Que los sueños se cumplen, aunque demoren un poco más, y que ningún obstáculo es tan grande como para no superarlo. «Que nunca baje los brazos», le diría. «Que nunca deje que alguien le diga que no puede, porque su poder está en ella».