El científico argentino Gustavo Palacios lideró parte del análisis genómico desde la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Estados Unidos / Crédito: Icahn

En abril de 2026, un brote del virus Andes a bordo del crucero M/V Hondius afectó a trece personas y causó tres muertes en el Atlántico Sur. Una nueva investigación, que fue publicada en la revista Science, conectó esos contagios marítimos con un linaje viral que circuló durante años en el norte de la Patagonia argentina. Este hallazgo muestra que un patógeno considerado regional desplaza su alcance cuando viaja con personas infectadas.

Uno de los coautores principales, el científico argentino Gustavo Palacios, quien se desempeña en el Departamento de Microbiología y en el Instituto de Patógenos Emergentes de Salud Global de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, en Nueva York, Estados Unidos, contó en diálogo con Diario RIO NEGRO que el sitio exacto donde comenzó la infección aún sigue sin confirmarse debido a los tiempos del itinerario previo de los primeros afectados, que fueron una pareja de ornitólogos neerlandeses que habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en Ushuaia.

El intervalo entre su paso documentado por esa zona patagónica y la aparición de los síntomas supera los plazos habituales de incubación. Por este motivo, el equipo de investigadores, que forman parte del Instituto ANLIS/Malbrán de Argentina, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, Senegal y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Suiza, recomiendan reforzar la vigilancia viral en el sur sudamericano.

También colaboraron la bioquímica Ailin Rollie, del Hospital de San Martín de los Andes, y Martín Lammel, director general de epidemiología del Ministerio de Salud de Neuquén.

Búsqueda

Antes de este trabajo, los registros médicos indicaban que el hantavirus Andes provoca el síndrome pulmonar por hantavirus, una afección febril con una letalidad de hasta el cincuenta por ciento. El roedor colilargo, cuyo nombre científico es Oligoryzomys longicaudatus, es el reservorio principal. El patógeno puede transmitirse también entre personas.

En las bases de datos públicas figuraban numerosas secuencias genéticas del virus, aunque muchas carecían de contexto epidemiológico sobre el lugar o las circunstancias del contagio. Esa ausencia de información adicional dificultaba reconstruir el origen de los casos y seguir las cadenas de transmisión entre brotes.

El equipo científico buscó reconstruir la historia evolutiva y geográfica de la variante Andes vinculada al episodio del crucero. El objetivo central consistió en comparar muestras virales recientes con archivos históricos conservados en laboratorios argentinos.

A la vez, los especialistas procuraron verificar si el recorrido terrestre de los primeros pasajeros afectados coincidía con áreas de circulación conocida. De esa manera intentaron establecer la solidez del vínculo entre los casos de Neuquén y el brote en el Atlántico Sur.

Genomas

Los investigadores leyeron el genoma completo, es decir, todo el mapa genético del virus, en muestras de pacientes del barco y casos patagónicos de años anteriores. Luego aplicaron modelos filogeográficos, que son herramientas estadísticas que cruzan evolución y mapas, para calcular parentescos y orígenes probables.

También revisaron registros migratorios, bitácoras de avistaje de aves y resultados de un estudio de anticuerpos realizado en Villa Meliquina, Neuquén. Palacios explicó: «La relación genética que detectamos nos permite conocer mejor su historia, y localizarlo en esa área de la Patagonia».

El científico argentino Gustavo Palacios lideró parte del análisis genómico desde la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Estados Unidos / Crédito: Icahn

Los resultados mostraron que los virus del crucero comparten un linaje con muestras de Villa Meliquina y San Martín de los Andes entre 2018 y 2025. Según los cálculos evolutivos, ese grupo viral surgió alrededor de 1946 y mantuvo circulación local sostenida.

El modelo geográfico señaló al departamento Lácar, en Neuquén, como el punto de partida más probable de esa rama viral. A pesar de esta pista genética, reconstruir el momento exacto del contagio resulta complejo al revisar el recorrido previo de los viajeros, aclaró Palacios.

La pareja que primero sufrió la infección había ingresado 62 días antes de los primeros síntomas por el paso Icalma (el cruce fronterizo cordillerano que conecta a Neuquén con la región chilena de La Araucanía). Ese intervalo supera la ventana habitual de vigilancia de 45 días y obliga a mantener cautela sobre dónde ocurrió la exposición real.

El científico explicó: «Por eso, todavía no podemos afirmar que la infección inicial haya ocurrido en Neuquén, Río Negro ni en otro lugar específico”. Agregó: «La información genética por sí sola no alcanza». Concluyó: «Todavía quedan preguntas abiertas, pero los estudios recientes nos permitieron entender mucho mejor qué ocurrió y orientar las próximas investigaciones». El equipo propone ampliar el muestreo de roedores y colaborar con centros de Chile y Uruguay para resolver las incógnitas pendientes.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: qué se sabe hoy sobre su impacto

Lo que parecía un viaje soñado por el Atlántico Sur terminó en una alerta sanitaria mundial. En abril de 2026, el crucero MV Hondius zarpó de Ushuaia con un pasajero invisible y letal a bordo: el hantavirus Andes.

Todo empezó con una pareja de turistas neerlandeses que recorrió Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcarse. A los dos días de zarpar, el hombre cayó gravemente enfermo y falleció a bordo. Su esposa también se contagió, desembarcó en la isla Santa Elena y murió poco después en Sudáfrica. El virus, que suele transmitirse por ratones silvestres, saltó de persona a persona dentro del barco.

El brote de hantavirus a bordo del crucero obligó a evacuar los viajeros en Cabo Verde y España

El saldo final fue dramático: 13 personas con la infección y 3 fallecidas. Obligó a evacuar y aislar a los viajeros en Cabo Verde y España. Tras meses de cuarentenas, la crisis se dio por terminada en julio.

Los estudios publicados en la revista Science, con aporte de investigadores de la Argentina vincularon genéticamente el brote con un linaje que circula en el norte patagónico, pero no descartaron un posible contagio en Chile ni confirmaron el lugar exacto donde ocurrió la infección inicial.