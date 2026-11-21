El paso internacional que une Biobío con la zona norte de Neuquén tendrá asfalto (archivo)

El Complejo Fronterizo Pichachén tendrá su reapertura su actividad desde este lunes y para todo tipo de vehículos. De este modo, se inicia la temporada que facilita la comunicación entre la Región de Biobío y el norte de Neuquén. El horario de funcionamiento será de 8 a 18 horas.

El gobierno chileno fue el encargado de confirmar esta apertura que facilita la comunicación entre ambos países en esta región.

El Paso Internacional Pichachén reanudará oficialmente sus operaciones de la temporada estival desde este lunes 23. El cierre obedeció a la época invernal donde no es posible la circulación. Este es el único cruce terrestre que vincula a la Región del Biobío, en Chile y el norte de Neuquén, en Argentina.

Las condiciones climáticas invernales impiden la circulación segura, por lo que desde abril de este 2026 se dispuso su cierre.

Las obras

En este Complejo Fronterizo se lleva adelante un plan de renovación. Las obras tienen un avance del 88% por lo que se avanzará hasta su finalización. La veda climática impidió continuar con los trabajos por lo que, de ahora en más, se busca llegar a su finalización.

La mejora en la infraestructura permitirá contar con instalaciones modernas y adecuadas para fortalecer la conectividad internacional y el funcionamiento de los servicios fronterizos, según detalló José Piña, de Obras Públicas de la Región del Biobío.

Se busca así con estos trabajos profundizar la integración entre Chile y Argentina. En este tramo final del proyecto las tareas están concentradas en conclusión y que seguirá la programación de ejecución vigente, dijeron las autoridades correspondiente.