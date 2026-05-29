¡Atención Colapinto! La inesperada decisión de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Monaco

Colapinto fue 6° en Canadá y va por su segunda experiencia en Monaco.

En el Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto terminó en la 6° posición y obtuvo su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino atraviesa una gran temporada y acumula 15 puntos en la clasificación de pilotos.

El próximo desafío para el argentino será el Gran Premio de Monaco, la 6° fecha de la temporada, que se realizará desde el 5 al 7 de julio. Será el inicio de la gira europea y la primera de 10 carreras en el Viejo Continente.

Para la carrera en el Principado, la Fórmula 1 ya tomó una decisión que sorprendió y modificará el desarrollo de la misma. La máxima categoría anunció que la aerodinámica activa estará prohibida por cuestiones de seguridad. Es decir, los pilotos no podrán abrir el alerón delantero y trasero de los monoplazas.

Este sistema se llama Straight Line, que se comenzó a utilizar esta temporada. Esta innovación permite reducir la resistencia al aire y lograr mayor velocidad.

Por lo tanto, las escuderías deberán afrontar el fin de semana con superficies aerodinámicas fijas, lo que demandará una preparación especial para este GP. Los equipos deberán tomar una decisión difícil: gastar parte del presupuesto en reacondicionar el auto para esta única carrera o disputar esta fecha con un monoplaza.

Monaco tendrá condimentos inéditos y será un fin de semana único en la temporada. Un Gran Premio que es criticado ya desde hace varios años, por la poca acción en pista, a causa del angosto circuito y el tamaño de los monoplazas en la actualidad.

En el único antecedente de Franco Colapinto en el Principado, el argentino finalizó en la 13° posición luego de largar 18° en 2025 con Alpine.

Franco volverá a Monaco tratando de continuar sumando en la temporada.

Los horarios del Gran Premio de Monaco

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30

Entrenamientos Libres 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio