Franco Colapinto, motivado en la previa de Madrid: «El nuevo circuito es increíblemente emocionante»

La F1 vuelve a Madrid tras 45 años. La última vez fue en el circuito de Jarama, con victoria de Gilles Villeneuve.

Vuelta de página para el argentino Franco Colapinto. Hecho el análisis en frío de las muchas cosas positivas que dejó su paso por Monza, el piloto de Alpine ya se enfoca en el siguiente desafío: el Gran Premio de España de Fórmula 1, a celebrarse este fin de semana en el nuevo circuito de Madrid.

Cita por demás desafiante para pilotos y equipos. El trazado urbano, denominado “Madring Circuit”, hace su estreno en el calendario y obliga a los actores protagónicos a exprimir al máximo el tiempo en pista del viernes, a fin de conocer sus secretos y realizar los ajustes técnicos necesarios en los monoplazas.

Colapinto querrá en Madrid, nuevamente sede de la F1 tras 45 años, seguir en la senda de los puntos y seguir desarrollando el nuevo paquete de mejoras que el equipo francés implementó en su máquina en la pasada carrera de Monza.

“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de la carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos de nuestro desempeño. El ritmo que mostramos fue sólido en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, ejecutamos una gran recuperación para terminar en los puntos”, expresó el argentino sobre su actuación en el GP de Italia.

“Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y requerirá un aprendizaje muy rápido para ponerse a punto. Algunas de las curvas son realmente muy diferentes —el peralte de la curva 12 será divertido de conducir en la vida real— y está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un fin de semana exitoso”, recalcó.

Con 5.419 kilómetros de extensión, 22 curvas y un trazado diseñado para exigir el máximo a los pilotos, Madring tendrá su esperado estreno tras el inicio de las obras hace poco más de un año, cuando se colocó el primer muro de concreto que comenzó a delinear el trazado urbano, lindero a las instalaciones del complejo deportivo del Real Madrid.

🎥 | The transformation at MADRING has been remarkable.



Just a few weeks ago, parts of the circuit still looked like a major construction site. Now, with race week here, it’s taking shape fast. 🇪🇸#F1 #MADRING #SpanishGPpic.twitter.com/LB3j4z8AYY September 8, 2026

“Viví en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Va a ser muy especial para mí correr en este trazado y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un excelente trabajo al preparar el evento”, destacó Franco.

Por último, el argentino, que hasta el momento sumó puntos en siete de las trece carreras de la temporada, hizo foco en continuar la curva ascendente de rendimiento que Alpine viene mostrando desde la reanudación del calendario en Zandvoort.

“Demostramos en la última carrera que nuestro paquete de mejoras tiene un buen ritmo y todavía tenemos mucho más por aprender de él, así que nuestro objetivo en Madrid es aprovechar esto y, una vez más, terminar en los puntos”, cerró.