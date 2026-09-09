Larraza-Sinigoj, la dupla neuquina de Ciclista para la Liga Argentina de básquet

Se viene una nueva temporada de la Liga Argentina de básquet y Ciclista Juninense posó sus ojos en dos neuquinos: Juan Ignacio Larraza, quien renovó su vínculo con el club, y Drazen Sinigoj, quien llegó proveniente de Independiente de Neuquén. Los dos ya están bajo las órdenes de Leonardo Genovese en uno de los equipos con más historia en la categoría. Serán rivales de Deportivo Viedma en la Conferencia Sur.

Larraza (Cutral Co, 26/12/2003), ex Petrolero Argentino, viene de la temporada anterior, aunque ya había estado en el club. Tuvo un paso por Regatas Corrientes en la Liga Nacional y después pegó la vuelta al equipo de Junín.

Larraza (buzo negro), listo para empezar la pretemporada. (Prensa Ciclista)

Sinigoj (Neuquén, 17/03/2005) se suma como una gran opción para el perímetro, luego de jugar la Liga Federal con el Rojo neuquino y pasos previos por Oberá (Liga Nacional) y el básquet univeristario de Estados Unidos. Ex Selección Argentina U17, Drazen buscará adaptarse rápido al quinteto que juega de local en el Colsieo del Boulevard.

Sinigoj y sus primeros movimientoes en el Coliseo del Boulevard. (Prensa Ciclista)

Para esta temporada, el Verdirrojo contrató a Genovese en reemplazo de Julián Pagura. El extranjero será Cameron Williams, escolta-alero de 26 años, quien se sumará esta semana a los entrenamientos. Además de la dupla neuquina, el plantel estará integrado por Benjamín Herrera, Nicolás Henriques, Francisco Pagura, Alvaro Saucedo, Pedro Recalt, Gilmar Mosquera, Franco Lombardi, Alejo Barrales, Samuel Villa Toro y Damián Tintorelli y Cameron Williams.

Así quedo la Conferencia Sur

Además de Ciclista y Viedma, la Conferencia Sur estará integrada por Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Deportivo Norte de Armstrong, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Pergamino Básquet, Pico FC, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata,

Racing de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.