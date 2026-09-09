Inscripciones escolares en Río Negro: del 14 al 25 de septiembre se abren las vacantes para el ciclo 2027
Este período incluye Educación Inicial, Educación Primaria y primer año del nivel secundario (Escuela Secundaria Rionegrina y Educación Técnica). Conocé los detalles.
Con la llegada de septiembre, las familias ya empiezan a organizar la rutina para el próximo año escolar. En ese sentido, desde el 14 hasta el 25 de septiembre, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro habilitará el período de inscripciones para sala de 4 años, primer grado y primer año de nivel secundario (tanto ESRN como Educación Técnica).
La Subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, remarcó la importancia de organizarse con tiempo, «hay que estar muy atentos para retirar las planillas de inscripción de las instituciones educativas o de las supervisiones o consejos escolares más cercanos al domicilio», señaló.
El primer paso es retirar la planilla de inscripción en la escuela, supervisión o consejo escolar más cercano al domicilio. En el caso de los chicos que hoy cursan 7° grado, la propia escuela primaria les entregará el formulario para llevar a casa.
Guía para completar la planilla en casa
- Datos completos: Es importante rellenar el documento completo, con todos los campos solicitados para evitar demoras en el trámite.
- Opciones en Inicial y Primaria: Se deben indicar 3 alternativas de escuelas en orden de preferencia.
- Opciones en Secundaria: Se deben elegir e indicar 8 alternativas de establecimientos.
Una vez entregadas las planillas completas en la escuela correspondiente, las instituciones las derivarán a las supervisiones para iniciar el procesamiento y la clasificación de vacantes.
Sorteos y confirmación de bancos
Los listados definitivos estarán disponibles entre fines de octubre y principios de noviembre, según estimó la Subsecretaria.
En aquellos establecimientos donde la demanda supere la cantidad de lugares disponibles, se definirá el ingreso mediante un sorteo público.
Las fechas y horarios de estas instancias serán difundidos con anticipación por cada supervisión escolar para que las familias puedan estar presentes.
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