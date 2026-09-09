Inscripciones escolares en Río Negro: del 14 al 25 de septiembre se abren las vacantes para el ciclo 2027

Entre fines de octubre y principios de noviembre luego que se realice el proceso de clasificación y los sorteos se tendrán los listados definitivos. Foto: Gobierno de Río Negro.

Con la llegada de septiembre, las familias ya empiezan a organizar la rutina para el próximo año escolar. En ese sentido, desde el 14 hasta el 25 de septiembre, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro habilitará el período de inscripciones para sala de 4 años, primer grado y primer año de nivel secundario (tanto ESRN como Educación Técnica).

La Subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, remarcó la importancia de organizarse con tiempo, «hay que estar muy atentos para retirar las planillas de inscripción de las instituciones educativas o de las supervisiones o consejos escolares más cercanos al domicilio», señaló.

El primer paso es retirar la planilla de inscripción en la escuela, supervisión o consejo escolar más cercano al domicilio. En el caso de los chicos que hoy cursan 7° grado, la propia escuela primaria les entregará el formulario para llevar a casa.

Guía para completar la planilla en casa

Datos completos: Es importante rellenar el documento completo, con todos los campos solicitados para evitar demoras en el trámite.

Es importante rellenar el documento completo, con todos los campos solicitados para evitar demoras en el trámite. Opciones en Inicial y Primaria: Se deben indicar 3 alternativas de escuelas en orden de preferencia.

Se deben indicar de escuelas en orden de preferencia. Opciones en Secundaria: Se deben elegir e indicar 8 alternativas de establecimientos.

Una vez entregadas las planillas completas en la escuela correspondiente, las instituciones las derivarán a las supervisiones para iniciar el procesamiento y la clasificación de vacantes.

Sorteos y confirmación de bancos

Los listados definitivos estarán disponibles entre fines de octubre y principios de noviembre, según estimó la Subsecretaria.

En aquellos establecimientos donde la demanda supere la cantidad de lugares disponibles, se definirá el ingreso mediante un sorteo público.

Las fechas y horarios de estas instancias serán difundidos con anticipación por cada supervisión escolar para que las familias puedan estar presentes.