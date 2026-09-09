¿A cuánto abren el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este miércoles 9 de septiembre 2026?

El mercado de cambios en Argentina atraviesa la franja central de la semana, consolidando una dinámica de notable compresión de brechas y fluidez en sus canales transaccionales.

En esta apertura del miércoles 9 de septiembre 2026, la plaza opera sin tensiones bajo el resguardo de las métricas informadas por el Banco Central (BCRA), donde la acumulación sistemática de reservas internacionales y la contención de los agregados monetarios neutralizan cualquier impulso especulativo.

De este modo, la ventanilla minorista actúa como ancla de previsibilidad para la formación de precios corrientes, al tiempo que las herramientas bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la sesión con spreads técnicamente acotados frente al tipo de cambio formal.

Miércoles 9 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en Banco Nación

En la red de sucursales y canales electrónicos del Banco Nación (BNA), los valores de referencia para el público y el comercio exterior se ordenan bajo las siguientes cifras oficiales:

Venta billete minorista BNA : cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta, sosteniendo la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío.

: cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta, sosteniendo la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío. Dólar tarjeta para consumos externos : se posiciona de forma unificada en $1.989,00, incorporando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del gravamen PAIS.

: se posiciona de forma unificada en $1.989,00, incorporando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del gravamen PAIS. Segmento mayorista comercial: opera en $1.512,00, funcionando como referencia indispensable para las liquidaciones aduaneras de importación y exportación.

De acuerdo con las pautas de transparencia de la banca pública, este esquema de precios permite a empresas e individuos presupuestar sus operaciones con certidumbre en la primera quincena de septiembre 2026.

Miércoles 9 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el segmento de renta fija y títulos soberanos refleja un sendero de tranquilidad para los tipos de cambio negociados en el mercado de capitales:

Dólar MEP (dólar bolsa) : se ubica en $1.523,44, mostrando una paridad técnica casi perfecta frente al mostrador minorista oficial.

: se ubica en $1.523,44, mostrando una paridad técnica casi perfecta frente al mostrador minorista oficial. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : abre la rueda en $1.584,41, reafirmando su función como el canal formal y legal idóneo para transferencias corporativas fuera del país.

: abre la rueda en $1.584,41, reafirmando su función como el canal formal y legal idóneo para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): opera en las mesas de la City porteña en $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 2% respecto del circuito regulado.

La alineación estrecha, que registran tanto el dólar MEP como el dólar CCL, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje financiero o cobertura anticipada.

Patagonia dólar oficial: miércoles 9 de septiembre 2026

Miércoles 9 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia a:

Banco Provincia

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Miércoles 9 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial arranca a:

Banco Patagonia