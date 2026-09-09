Harán una «limpieza profunda» en un pueblo de Neuquén para evitar inundaciones ante crecidas: quitarán sauces exóticos

Un aporte no reintegrable será destinado a la Municipalidad de Huinganco para llevar adelante tareas de despeje y remoción de vegetación en el arroyo de la localidad. El trabajo es de carácter preventivo y busca reducir riesgos ante eventuales crecidas. Los fondos otorgados por la Provincia serán 73 millones de pesos. La idea es proteger las viviendas ubicadas cerca del cauce.

La medida fue formalizada mediante el Decreto N°1303/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. Los fondos provendrán de la Cuenta Especial del Fondo Hídrico Provincial.

Un mes de trabajo en el arroyo Huinganco para evitar inundaciones

De acuerdo a lo informado por el Gobierno Provincial, el trabajo contempla tareas sobre aproximadamente un kilómetro del arroyo. Para ello, se contratarán seis operarios y se utilizará una máquina excavadora. Los trabajadores serán contratados por un mes, mientras que la máquina hará una labor estimada de 200 horas.

Según un relevamiento técnico realizado por la subsecretaría de Recursos Hídricos, en el área es necesario realizar «una limpieza profunda», principalmente sobre ejemplares de sauces exóticos. Aclararon que son considerados una «especie colonizadora». Además, detallaron que la complejidad de la geografía del lugar requiere la realización de tareas manuales de despeje y remoción.

El arroyo Huinganco atraviesa el área urbana y desemboca en el río Neuquén. Ante eventuales crecidas, la proximidad de las viviendas a su cauce genera un factor de riesgo.

A ello se le sumará la intervención de la excavadora, que también retirará la vegetación y concretará el el encauzamiento del arroyo en sectores donde el arrastre de sedimentos produjo un angostamiento del cauce.

El Decreto establece que los fondos deberán ser rendidos por la municipalidad de Huinganco ante el Tribunal de Cuentas y que el gasto será imputado al Fondo Hídrico Provincial, dentro del programa de Gestión de Recursos Hídricos.

El Gobierno destacó que de esta manera se «acompaña al municipio en una obra de mantenimiento y prevención destinada a mejorar las condiciones del cauce y fortalecer la seguridad de los vecinos ante posibles crecidas».