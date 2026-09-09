Vialidad Nacional concentrará gran parte de las 5.000 toneladas de asfalto en caliente en 41 kilómetros de la Ruta 151

Vialidad Nacional avanzará con las reparaciones de la Ruta Nacional 151 con las 5.000 toneladas de asfalto en caliente que fueron adjudicadas a fines de agosto, en una contratación que demandó una inversión de $2.100 millones. El Distrito 20 ya solicitó una primera provisión de 1.000 toneladas y aguarda la autorización de Vialidad Central para recibir el material y comenzar con su aplicación.

Según informó a Diario RÍO NEGRO Nisim Tasat, el jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, explicó que «la mayor parte de los trabajos que se van a realizar son en los tramos más deteriorados que van del km 109 hasta el límite con La Pampa”. Son 41 kilómetros que van desde la zona del Medanito hasta el puente que limita con la provincia vecina.

El tramo forma parte de los aproximadamente 147 kilómetros que separan Cipolletti del límite con La Pampa. La decisión de concentrar allí buena parte de las tareas responde al estado que presenta la calzada y al criterio de priorizar los sectores que necesitan intervenciones de mayor profundidad.

Qué trabajos se realizarán en la Ruta 151

Las 5.000 toneladas no serán utilizadas para repavimentar de manera continua esos 41 kilómetros. El material se aplicará en los puntos que presenten mayores niveles de deterioro, de acuerdo con las evaluaciones que realice Vialidad.

La documentación establece que se priorizarán los tramos que presentan “deformaciones transversales y desprendimientos masivos”, donde se ejecutarán “bacheos profundos estructurales y carpetines”. El objetivo planteado por Vialidad es recuperar condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad en esos sectores.

Además, indica que el material se irá solicitando de acuerdo con las necesidades de los trabajos y, una vez conformada cada solicitud, el proveedor deberá realizar la entrega dentro de los cinco días.

Otro punto que se marca en la documentación es que la empresa deberá producir la mezcla en una planta ubicada a una distancia máxima de 200 kilómetros del punto medio de la zona de trabajo. También tendrá que contar con un laboratorio para realizar los ensayos correspondientes en cada carga del material, mientras que Vialidad Nacional será responsable de retirar la mezcla de la planta y trasladarla.

Ruta 151: De licitación desierta a contratación directa por urgencia

El proceso para conseguir el asfalto tuvo varios intentos antes de concretarse. Las primeras gestiones de Vialidad Nacional para adquirir la mezcla necesaria para intervenir la Ruta 151 habían comenzado en diciembre de 2025, pero una de las licitaciones quedó desierta y otro procedimiento no pudo avanzar por discrepancias técnicas.

Ante el agravamiento del estado de la calzada, el Distrito 20 solicitó avanzar mediante una compulsa abreviada por urgencia. El procedimiento permitió finalmente adjudicar la provisión a Productora Química SRL, por un monto de $2.100 millones, por debajo del presupuesto oficial de $2.275 millones.

La contratación contempla un valor de $420.000 por tonelada y tiene vigencia hasta el 26 de diciembre de 2026. La mezcla será entregada de manera parcial, según las necesidades de Vialidad, que tendrá a su cargo el retiro y transporte del material desde la planta hasta los sectores donde se ejecuten las reparaciones.

Cuándo podría iniciar las obras Vialidad Nacional en la Ruta 151

La compra de la mezcla asfáltica tiene una vigencia de cuatro meses, desde el 26 de agosto hasta el 26 de diciembre de 2026. Las 5.000 toneladas serán entregadas de manera parcial, de acuerdo con las necesidades del organismo y la capacidad de colocación y logística.

La primera solicitud contempla 1.000 toneladas, pero todavía resta que Vialidad Central apruebe el pedido realizado por el Distrito 20. Una vez que esa autorización se concrete y el material sea entregado, podrán comenzar las primeras intervenciones con asfalto en caliente.

El proveedor tendrá hasta cinco días para entregar cada partida solicitada, mientras que Vialidad Nacional estará a cargo del transporte de la mezcla hasta los sectores donde se ejecuten los trabajos.