Plan Castello: Río Negro pagó otra cuota del bono y la deuda quedó en US$ 106,7 millones

Río Negro canceló la sexta cuota del Bono Plan Castello, colocado en el 2017 por unos US$ 300 millones. Restan tres vencimientos semestrales de unos US$ 35,3 millones.

El pago fue informado este miércoles por el gobernador Alberto Weretilneck, destacándose que la Provincia ya «abonó 213,3 millones desde diciembre de 2023» y «el saldo pendiente quedó reducido a US$ 106,7 millones, frente a los US$ 320 millones originales».

RÍO NEGRO CUMPLE



Desde que asumimos pagamos US$213 millones y redujimos la deuda del Plan Castello del 71% al 14%.



Con ese financiamiento hicimos el plan de obras públicas más importante de la historia de Río Negro, que transformó ciudades, conectó regiones y mejoró servicios… pic.twitter.com/a69fz5DYeS September 9, 2026

Renegociación y deuda: el bono pasó de US$ 300 a US$ 320 millones

En realidad, el bono inicial fue de US$ 300 millones, pero, en el 2021, se realizó una renegociación, a partir de un período de suspensión de pagos en la pandemia, y el nuevo esquema de capital e interés quedó en US$ 320 millones.

En su anuncio, el mandatario destacó que «la relación entre el stock de deuda y los ingresos provinciales» disminuyó del 71% al 14% en menos de tres años.

«Desde que asumimos el Gobierno hemos pagado US$213 millones. La deuda ha ido bajando y hoy quedan poco más de US$100 millones de todo lo que habíamos solicitado», indicó Weretilneck, en un mensaje en las redes.

Noviembre del 2017. Weretilneck, funcionarios y operadores en Nueva York, en ocasión de la colocación del bono. Foto Gentileza.

Los próximos vencimientos serán en marzo y en septiembre del año próximo, mientras que el último está programado para el tercer mes del 2028.

El Plan Castello fue concebido como un endeudamiento para la ejecución de un plan de infraestructura provincial, con obras vinculadas al gas, el saneamiento, las rutas y el desarrollo productivo.

La administración provincial destaca la construcción del Gasoducto de la Región Sur, que extendió la red de gas natural en esa región, y también se financió el Parque Productivo Tecnológico de Bariloche, orientado a generar infraestructura para la radicación y expansión de empresas y actividades vinculadas con la producción y la tecnología.

En materia vial, los recursos permitieron avanzar con el pavimento del circuito Mallín Ahogado, en El Bolsón, y con la repavimentación de la Ruta Provincial 2, uno de los corredores estratégicos para la conexión de la costa rionegrina.

El paquete incluyó además infraestructura sanitaria. Entre las construcciones aparecen diferentes planes directores de cloacas, como los de Viedma y de Las Grutas.