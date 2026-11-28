El Gobierno argentino prepara una nueva ofensiva jurídica, económica y diplomática para intentar detener el proyecto petrolero Sea Lion, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara, por 18 votos contra 3, las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires.

La estrategia del Gobierno para frenar Sea Lion tras el revés en el Tribunal del Mar

El fallo dejó al consorcio Navitas/Rockhopper sin restricciones inmediatas para avanzar con las perforaciones previstas para marzo de 2027, aunque la Argentina continuará con el arbitraje internacional. Según detalló Infobae, el proyecto contempla 23 pozos, una explotación de hasta 35 años y una extracción superior a los 310 millones de barriles, con ganancias estimadas en 70.000 millones de dólares.

La Cancillería confirmó que avanzará con la constitución del Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitará nuevas medidas provisionales. Esa instancia podría desarrollarse durante 2027.

En paralelo, el Gobierno profundizará los procedimientos sancionatorios contra 65 empresas, fondos de inversión, accionistas y proveedores vinculados con las actividades hidrocarburíferas en las islas. También presentó denuncias penales contra operadores de aeronaves que ingresan al espacio aéreo argentino sin autorización.

Según la Casa Rosada, las presiones ya provocaron que compañías internacionales como SLB, Halliburton, Baker Hughes y Tenaris se desvincularan de proyectos en Malvinas.

La estrategia también incluye una iniciativa legislativa. El presidente Javier Milei reclamó a Diputados que avance con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y advirtió que la demora favorece al Reino Unido.

Citado por el medio nacional, el especialista Leopoldo Godio explicó que la resolución del Tribunal del Mar no define la soberanía de las islas ni declara legítima la explotación petrolera. Señaló que la mayoría consideró que resolver los planteos argentinos exigía abordar primero la disputa territorial, fuera de la competencia del organismo en esta instancia.

Sin embargo, destacó la disidencia del juez Bimal Patel, quien consideró que las obligaciones ambientales pueden analizarse independientemente de la soberanía. Ese argumento podría ser incorporado por la Argentina en la próxima etapa del arbitraje.