Franco Colapinto revirtió el panorama y logró un brillante 8° puesto en Barcelona

Foto: Alpine. El argentino tratará de sortear los obstáculos y hacer una buenas carrera en España.

Enorme reivindicación del argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, séptima cita de la temporada 2026, redondeando un brillante 8° puesto en carrera y asegurando cuatro puntos para el campeonato.

Como se esperaba, la jornada dominical en Montmeló fue un desafío de alta complejidad. Si bien las altas temperaturas no representaron un problema supremo, las distintas alternativas hicieron de la competencia un difícil examen para los pilotos y equipos.

El pilarense, que tuvo una muy buena partida superando a Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull) y trepando hasta el 11° puesto, se detuvo en boxes en la vuelta 13, dejando los neumáticos blandos y calzando el compuesto duro.

🔥 ¡ASÍ ARRANCARON EN LA #F1!



El comienzo del #BarcelonaGP que tuvo a Franco Colapinto subiendo dos posiciones respecto de su lugar inicial.



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En el 20° giro, el francés Pierre Gasly superó al argentino, luego de una orden de equipo, dejándolo en el 12° puesto. Ambos, más allá de tener distinto compuesto en la largada, afrontaron una estrategia similar, girando con goma dura hasta el banderazo a cuadros.

Luego de quince vueltas a muy buen ritmo, Alpine llamó otra vez a boxes al argentino y colocó nuevos neumáticos duros, adelantando la jugada del propio Gasly y del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), intentando el famoso «Undercut».

🇦🇷 ASÍ REACCIONÓ FRANCO ANTE EL PEDIDO



Colapinto y la comunicación con el equipo Alpine en la vuelta 21. ¿Qué te pareció?



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La jugada fue acertada. Colapinto pudo con el neozelandés y se acomodó 10°, detrás de su compañero de equipo.

Lamentablemente, el virtual Safety Car por el abandono de Fernando Alonso (Aston Martin) en la vuelta 41 favoreció a Gasly, quien cumplió con su segunda detención en boxes sin perder tiempo y permaneciendo delante de Franco.

La carrera siguió el curso normal, a pesar de una investigación de los comisarios por una supuesta falta del argentino (no hubo sanción), hasta en la vuelta N°63, cuando los abandonos de Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) motivaron otra neutralización.

VAMOSSSSSS!!!



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Esta alternativa le permitió a Colapinto ganar dos posiciones y, tras haber partido en el 13° cajón, trepar hasta el 8° puesto (sumó 4 puntos), cerrando de gran forma un fin de semana que venía a los tumbos.

Fue la sexta competencia del argentino en los puntos dentro de la F1: Bakú 2024 (Williams), Austin 2024 (Williams), Shangai 2026 (Alpine), Miamo 2026 (Alpine), Montreal 2026 (Alpine) y Montmeló 2026 (Alpine).

¡LEWIS, LEWIS, LEWIS! ¡FELICIDAD TOTAL DE HAMILTON Y DE FERRARI POR LA VICTORIA DEL BRITÁNICO EN BARCELONA!



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Hamilton recuperó la sonrisa

Y un día, el inglés Lewis Hamilton volvió a lo más alto del podio en Fórmula 1. Fue la victoria N°106 para el siete veces campeón del mundo en la máxima, de brillante performance al mando de su Ferrari.

El británico, que logró su primer éxito con la casa de Maranello, tuvo una segunda mitad de carrera impresionante, siendo notablemente superior a los Mercedes y logrando batirlos luego del Safety Car de la 41ta vuelta.

Atención a este duelo entre Antonelli y Russell justo antes de que al italiano se le quede el auto y no pueda completar el #BarcelonaGP. ¿Se tocaron?



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Detrás de Lewis, nuevo escolta del certamen (ostenta 118 puntos contra los 158 de Antonelli), y completando el podio, culminaron George Russell (Mercedes) y el campeón del mundo Lando Norris (McLaren). Primer podio 100% británico desde Brands Hatch 1966.

Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) y Arvid Linblad (Racing Bulls), cerraron el top 10.

La próxima carrera de la F1 será el 28 de junio en el Red Bull Ring de Austria.