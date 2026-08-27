Franco Colapinto sigue en la F1: un escenario que no se daba hacía más de 45 años

El piloto argentino llegó a Alpine en 2025 como piloto de reserva, pero rápidamente se ganó su lugar en la segunda butaca como reemplazante de Jack Doohan.

El anuncio de continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2027 de Fórmula 1 confirmó las presunciones y trajo tranquilidad en el entorno y el propio piloto, ante la oportunidad de continuar en la máxima y seguir creciendo entre los mejores del mundo.

El pilarense se aseguró su segunda temporada como titular en la escuadra de Enstone, a la que llegó a principios de 2025 como Test Driver, luego de haber disputado la parte final de 2024 como piloto de Williams en reemplazo de Logan Sargeant.

Luego de un par de carreras, Franco saltó a la segunda butaca en lugar de Jack Doohan. De allí en más, el argentino, más allá del poco competitivo monoplaza, se ganó su lugar junto al francés Pierre Gasly, pasando a ser pieza clave en la estructura y en el proyecto del team.

El hecho en cuestión no se daba hacía tiempo. Será la primera vez de un piloto argentino iniciando dos temporadas de forma consecutiva tras 45 años. El último, el recordado Carlos Alberto Reutemann, en los campeonatos 1980 y 1981.

Lole, subcampeón tras aquella polémica y controversial definición en Las Vegas, también inició el campeonato 1982, pero luego de los GP de Sudáfrica (fue 2°) y Brasil (abandonó) decidió dejar Williams y retirarse de la práctica profesional.

Colapinto se suma a Reutemann y también a Juan Manuel Fangio y José Froilán González, los otros volantes argentinos con mayor permanencia en la F1. El Chueco, campeón en cinco oportunidades y uno de los más grandes de todos los tiempos, compitió entre 1950 y 1958, mientras que el Cabezón de Arrecifes lo hizo, de forma discontínua, entre 1950 y 1960.

En cuanto a cantidad de GP disputados, la estadística la lidera Carlos Reutemann con 146 carreras. Detrás se ubica Fangio con 51 (en aquellos tiempos las temporadas tenían menos de 10 carreras) y en el tercer puesto se sitúa Colapinto, con 38 grandes premios corridos.