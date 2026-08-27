La alegría de Franco Colapinto por su continuidad en Alpine en 2027: «Esto recién empieza»

Alpine anunció la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1. La confirmación se dio este jueves luego de una larga espera de los fanáticos argentinos. De esta manera, el piloto de 23 años tendrá su cuarta temporada en la máxima categoría, pero será la segunda desde el comienzo.

Tras la confirmación, Franco expresó su felicidad en el sitio oficial de la escudería: «Representa mucho seguir con Alpine y Renault. Continuar construyendo este camino juntos que comenzamos hace más de un año. Progresamos mucho, fue una evolución constante y me sentí parte de la familia».

Luego, remarcó su progreso dentro del equipo francés: «Estoy contento de seguir acá, por esta oportunidad y con muchas ganas de que llegue el futuro. Tuvimos un salto en 2026 y vamos a dar otro en 2027. Progresamos como equipo, como compañeros de trabajo, como familia en sí. Tuvimos punto y momentos difíciles en los que se complicó mucho y parecía que iba a ser difícil salir de esos pozos de 2025″.

Colapinto anunció su continuidad junto a Briatore y Gasly, su compañero de equipo.

Colapinto hizo un repaso de la actual temporada: «Me adapté bien con las regulaciones nuevas, pero fue clave tener una pretemporada completa para conocer el auto y las gomas. Tener otro año así servirá de mucho para seguir progresando y mejorando como deportista». Además, enfatizó en Hay mucho trabajo por delante, estoy contento con los puntos que sumamos y mi mejora en varios aspectos. Tengo mucho para mejorar como profesional y piloto, es mi primero año completo en F1″.

Y se planteó grandes metas: «El objetivo de todos es pelear por puntos, en el futuro top cinco y después podios. Es mucha motivación para todos y para mí es enorme seguir con este equipo. Estoy agradecido a Flavio (Briatore) y a toda la gente que confió en mí. Hacemos un gran equipo con Pierre (Gasly)».

También se tomó un tiempo para agradecer a sus fanáticos albicelestes: «Estoy súper orgulloso de ser argentino y de ver a tanta gente que me va a apoyar. En todos lados hay muchísimos argentinos, sé lo difícil que es y el esfuerzo que es ir a apoyarme. Me dan muchas ganas de hacerlo bien por ellos y siempre me apoyaron, también en los momentos difíciles».