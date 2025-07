Franco Colapinto, sobre su futuro en Alpine y su charla con Flavio Briatore: «La Fórmula 1 es así»

Desde que Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 con Alpine sabe que cada carrera es una prueba que puede ser determinante en su futuro. En medio de una catarata de rumores sobre su continuidad en la Máxima, el piloto argentino de 22 años le puso paños fríos a los comentarios, pero reconoció que el presente de la escudería francesa no es el mejor.

«Sí, obvio que me llegan los rumores, a todos les llegan esas cosas y creo que es un poco así la Fórmula 1. Y cuando hay un tema de que no andamos como equipo, porque creo que estamos muy complicados, siempre hay rumores», indicó Franco Colapinto en una entrevista con Nicolás Gilardi para Infobae.

«Habla la prensa, la gente habla, hay rumores. Esto mismo le estuvo pasando muchos años a Checo Pérez, así que seguro a mí también me puede pasar. Y nada, creo que el enfoque es seguir trabajando nosotros, seguir como equipo, motivados, siempre en la misma línea de trabajo y dar un paso adelante», agregó el joven piloto.

Además, Colapinto reveló que se reunió con Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, y aseguró que, si bien hablaron de varios temas, no abordaron directamente su futuro. «No hablamos de estas cosas, pero sí, estuve hablando», comentó. También confirmó que «no habrá más mejoras» en los autos de la escudería. «Sí, no hablamos de más mejoras con el equipo», enfatizó.

Tras los inconvenientes en el reciente Gran Premio de Austria, donde finalizó 15°, el pilarense señaló que se reunieron con la escudería para evaluar los pasos a seguir. «Estuvimos evaluando el tema, llegamos a algunas conclusiones, así que ojalá no vuelva a pasar este fin de semana», expresó en referencia a la próxima cita en el GP de Gran Bretaña.

«Creo que hay muchos temas por resolver. Estuvimos enfocados en encontrar esa diferencia de tiempo entre viernes, sábado y domingo. Creo que nos desenfocan a veces los pequeños detalles y me parece que es un poco la clave, así que hay que seguir trabajando en cuanto a eso y dar un paso en todo sentido para este viernes», completó Colapinto, con la mirada puesta en su próximo desafío, el mítico circuito de Silverstone.

La actividad de Franco Colapinto con Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña

Viernes 4 de julio

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 12.30 (Gran Bretaña)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)

Sábado 5 de julio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 11.30 (Gran Bretaña)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

Domingo 6 de julio

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)