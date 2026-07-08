Cómo funcionará el servicio de estacionamiento medido en el Alto Valle por el fin de semana largo de julio

Este fin de semana será largo debido a que el el jueves 9 de julio es feriado nacional inamovible en Argentina, junto al viernes 10 como día no laborable para un fin de semana XL. El motivo es en conmemoración del Día de la independencia de la República Argentina.

Como sucede en cada fecha nacional, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal en los servicios. En esta nota te informamos qué pasará en Roca y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.

En esta nota te informamos qué pasará en Roca, Neuquén y el Alto valle al respecto del servicio del estacionamiento medido en este fin de semana largo.

Cómo funcionará el servicio de estacionamiento medida en el Alto Valle

El Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) informó que no tendrá actividad en la ciudad de Neuquén capital durante el jueves 9 de julio. A partir del viernes 10 se reestablecerá.

Para el servicio de estacionamiento medido en Cipolletti, el servicio constará de una medida similar. El servicio no estará vigente durante el jueves 9 de julio únicamente.

Para la ciudad de Roca, el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) informó que no operarán los cobros durante todo el fin de semana largo. Así informó una fuente municipal con Diarío RÍO NEGRO.

Para la zona cordillerana, SAEM informó que el mismo período de asistencia contará la ciudad de San Martín de los Andes. Después del feriado inamovible del 9 de julio, el cobro funcionará normalmente el fin de semana.