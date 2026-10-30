Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica del GP de México: Leclerc fue el más rápido

Franco Colapinto terminó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino registró un tiempo de 1m19s132 y quedó a 1s305 de Charles Leclerc, quien fue el más rápido de la sesión con Ferrari.

El piloto de Alpine no había participado del primer entrenamiento del viernes, ya que la escudería le cedió su monoplaza al rookie italiano Gabriele Mini, en cumplimiento de la obligación de darle lugar a un piloto joven durante una de las prácticas libres. Minì completó 20 vueltas y terminó 14°, con un registro de 1m19s946. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, había sido sexto en esa primera tanda.

En la segunda práctica, el pilarense completó 32 vueltas y trabajó con distintas configuraciones para encontrar una buena puesta a punto de cara al resto del fin de semana. Comenzó con neumáticos medios y luego pasó a los blandos, aunque debió abortar su primer intento de vuelta rápida por un bloqueo de frenos en la curva 1.

La FP2 tuvo una interrupción a los 15 minutos por una bandera roja, luego de un contacto entre Max Verstappen y Liam Lawson en la curva 14. Una vez reanudada la actividad, los pilotos pudieron continuar con sus programas, aunque Lewis Hamilton debió abandonar pasados los 30 minutos por problemas en su monoplaza.

En los registros a una vuelta, Colapinto quedó a 1s305 de Leclerc, aunque el análisis de las tandas largas dejó una señal más alentadora: el argentino mostró un ritmo competitivo en las simulaciones de carrera. Además, en una de sus mejores vueltas rápidas cometió un error en el último sector, donde reconoció que perdió tiempo. De todas formas, el Alpine del argentino evidenció claras diferencias de rendimiento respecto del de Gasly, que terminó octavo, a 580 milésimas del líder, y completó 31 giros.

Leclerc marcó 1m17s827 y encabezó la sesión, seguido por Lando Norris, a 103 milésimas, y George Russell, a 106. El rendimiento de Alpine, con Gasly entre los ocho primeros y buenas sensaciones en las tandas largas, abre una perspectiva interesante para el resto del fin de semana.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras la segunda práctica

«No tan mal, creo que hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí», analizó el piloto argentino después de finalizar 16° en el segundo entrenamiento.

El pilarense explicó que fue encontrando algunas mejoras en el comportamiento del monoplaza y en las condiciones de la pista a medida que avanzó la sesión. Sin embargo, reconoció que todavía tiene trabajo por delante: «Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron, pero hay mucho para trabajar para mañana».

Por último, Colapinto remarcó la importancia de aprovechar el análisis de los datos durante la noche para mejorar de cara a la clasificación. «Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso. Creo que hay lugares claros para mejorar, así que veremos qué hay que hacer para mañana», concluyó.

Cómo sigue la actividad de Franco Colapinto en el GP de México

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 14:30 (hora argentina). Será la segunda sesión de Colapinto en el circuito mexicano y la última oportunidad para ajustar el Alpine antes de la clasificación, que comenzará a las 18. La carrera se disputará el domingo, desde las 17, y tendrá un total de 71 vueltas.