Murió Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre: tenía 61 años

El aire de Radio Mitre se llenó de tristeza este sábado cuando se confirmó la muerte de Marcela Giorgi, una de las voces históricas de la emisora, tras una enfermedad que la había alejado de los micrófonos en los últimos meses. La noticia fue comunicada en vivo por la periodista Mariel Di Lenarda durante una llamada con la conductora Adriana Verón.

Radio Mitre despidió a Marcela Giorgi, una histórica locutora

“Hoy empezamos el programa diferente”, dijo Verón al aire, al dar el contexto de pesar que atravesaba “toda la familia de Radio Mitre”. La conductora explicó que la decisión de no informar antes sobre la salud de Giorgi respondió a un criterio editorial de respeto hacia la locutora y su entorno mientras atravesaba un cuadro delicado.

Minutos después, Di Lenarda confirmó el fallecimiento durante la comunicación en vivo: “Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi”. Aclaró además que compartían la información por pedido explícito de la familia: “Lo estamos contando porque sus hermanos nos autorizaron a que lo hiciéramos, por esos oyentes que hace tanto que nos estaban preguntando por ella”.

Durante el mensaje, Di Lenarda definió el afecto que cosechó la locutora a lo largo de su carrera: “No había nadie que no la quisiera”. Más tarde publicó en sus redes sociales una imagen junto a su amiga con el mensaje: “Me duele al alma. Te amo amiga querida”.

Desde Radio Mitre también expresaron su pésame pública y formalmente mediante un comunicado institucional en el que destacaron la huella que dejó en la señal: “Marcela Giorgi fue parte de nuestra historia y dejó una huella en nuestra emisora. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Su voz y su trayectoria permanecerán siempre en nuestro recuerdo”.