Carrera contrarreloj: el Congreso entra en tiempo de descuento para aprobar leyes cruciales para el Gobierno

El Congreso entra en tiempo de descuento para aprobar un abultado paquete de leyes cruciales para el Gobierno. Tras la visita del Papa León XIV, La Libertad Avanza emprenderá una carrera contrarreloj en ambas Cámaras para avanzar en solo dos meses con el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la ley de discapacidad, la Ley Malvinas, la reforma del Banco Central, la reposición de la Ley de Tierras y la nueva Ley de Salud Mental.

Las próximas dos semanas, la actividad parlamentaria se verá resentida por distintos factores. El próximo martes 3 de noviembre se celebran elecciones intermedias en Estados Unidos y varios legisladores viajarán como veedores, invitados por fundaciones y cámaras empresarias. La semana siguiente estará copada por la cita de León XIV y los feriados (el lunes 9 a nivel nacional, martes 10 en Córdoba y CABA, y miércoles 11 en provincia de Buenos Aires). También hay otro feriado el 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

El 30 de noviembre termina el período ordinario y se descuenta que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias, por lo menos, hasta fin de año. De otro modo, al oficialismo no le darán los tiempos para convertir en ley el Presupuesto, que debería estar aprobado el 31 de diciembre para evitar una prórroga el 1ro. de enero de 2027.

El debate de la “ley de leyes” se complicó inesperadamente: cuando estaba todo dispuesto para dictaminar, el PRO se endureció y exigió modificaciones (rebajas impositivas y el cumplimiento del giro de coparticipación porteña, entre otras). También la UCR hizo objeciones en algunos puntos, como la eliminación de la actualización automática de la AUH (Asignación Universal por Hijo). Las negociaciones entraron en la fase de contentar a los aliados.

En un esquema tentativo, La Libertad Avanza imagina una sesión el 18 de noviembre con dos temas que, a diferencia del Presupuesto, ya tienen dictamen: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocida como Ley Malvinas; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con los cambios que introdujo el Senado.

La Ley Malvinas fue dictaminada esta semana luego de que el Gobierno cediera ante las presiones de Estados Unidos y concediera modificaciones para dejar a salvo a empresas estadounidenses de las sanciones por la explotación de recursos naturales en la zona del archipiélago. También aceptó pedidos de aliados para reforzar el rol del Congreso ante potenciales acciones militares.

En cuanto al Banco Central, hubo aval de comisiones para ratificar la versión que aprobó el Senado en cuanto a la remoción de los directores de la entidad monetaria: será por mayoría absoluta (mitad más uno en lugar de dos tercios) del Senado (y no de ambas Cámaras). Este cambio significa un revés para las pretensiones originales del presidente Javier Milei.

Senado

Prácticamente todos los demás temas importantes para el Gobierno están en el Senado. Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, aspira a sesionar el 19 e incluiría la ley de discapacidad que aprobó Diputados por más de dos tercios de los votos. Se espera que en el Senado se repita una amplia mayoría a favor del proyecto, que mantiene beneficios en pensiones y prestaciones.

La semana siguiente, el 25, está previsto que Diego Santilli brinde su primer informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete en lugar de Manuel Adorni, en junio pasado. El funcionario confirmó que asistirá al recinto luego de que el peronismo presionara para que cumpla con el mandato constitucional.

El gran tema que Santilli tiene a su cargo, la reforma electoral para eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), sigue sin registrar movimientos en la Cámara alta y los votos no terminan de aparecer. La incertidumbre crece mientras se achica el margen. ¿Puede estirarse la definición hasta 2027? La última vez que se suspendieron las primarias, en 2025, se aprobó la ley en febrero de ese mismo año.

En otro orden, el Senado tiene en sus manos la definición sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto incluía cambios en desalojos y expropiaciones, y Diputados le hizo un cambio al reintroducir la Ley de Tierras, por lo que pasó a segunda revisión. Bullrich intentó dictaminar esta semana pero, sorpresivamente, no consiguió las firmas ese mismo día porque algunos aliados se hacían rogar.

Otros temas en el candelero son el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un convenio de propiedad intelectual que sigue de cerca Estados Unidos; y la nueva Ley de Salud Mental que aprobó el Senado y fue girada a Diputados. La iniciativa modifica los criterios para las internaciones voluntarias.

Los bloques aliados, por su parte, esperan que se sancionen distintos proyectos de su interés: la UCR tiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIIR); el PRO impulsa la penalización del vandalismo rural; y federales de Misiones y Salta buscan regular el mercado de carbono. Los gobernadores del Norte también están empujando una reforma de la Ley de Cabotaje.

Por último, se complicó en Diputados el avance de la nueva ley de biocombustibles. Los reclamos de las empresas no integradas de biodiésel ganaron peso a través de los diputados bonaerenses que reclamaron modificaciones en favor de ese sector. La media sanción aprobada en el Senado, con aval de provincias como Córdoba y Santa Fe, perdió fuerza.

Corresponsalía Buenos Aires.