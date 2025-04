Franco Colapinto viajará a Miami con Alpine y crecen los rumores de su vuelta a la Fórmula 1

La Fórmula 1 entra en una breve pausa, pero en Alpine no hay descanso. La escudería francesa ya se proyecta para el Gran Premio de Miami, que se disputará en mayo y el argentino Franco Colapinto podría volver a formar parte del equipo.

El joven de Pilar, de 21 años, viene trabajando en el simulador de Alpine desde hace dos semanas y será parte de la comitiva que viajará a Estados Unidos para la sexta fecha del calendario.

Aunque aún no se confirmó oficialmente su rol en el equipo, crecen las especulaciones sobre una posible participación activa. No está claro si Colapinto retomará su lugar como piloto reserva o si podría reemplazar al australiano Jack Doohan , quien no ha logrado cumplir con las expectativas en lo que va de la temporada.

Doohan acumula cinco carreras en 2025 (más una en 2023) con resultados que se ven con buenos ojos: fue decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimoséptimo y abandonó en una ocasión. Su rendimiento más reciente, en el GP de Arabia Saudita, lo vio clasificar 17º y terminar en la misma posición, anteúltimo entre los que cruzaron la meta.

En contraste, su compañero Pierre Gasly logró sumar puntos en dos ocasiones y alcanzó un destacado cuarto puesto en la clasificación de Bahréin, evidenciando la diferencia de nivel entre ambos pilotos.

Según trascendió, Doohan habría firmado un contrato con Alpine para disputar las primeras seis carreras del año, por lo que su continuidad se definiría después de Miami. Esto abre una puerta para Colapinto, quien acompañará al equipo en suelo estadounidense como piloto de reserva.

Si bien aún no hay nada confirmado, todo indica que Doohan tendría una última oportunidad en Miami y que Colapinto podría debutar oficialmente en la Fórmula 1 en el GP de Imola , el próximo 18 de mayo.

Los antecedentes juegan a favor del argentino: en sus participaciones con Williams durante 2024, Colapinto demostró regularidad y competitividad. Sus resultados incluyen un octavo, un décimo, un undécimo, dos duodécimos, un decimocuarto lugar y tres abandonos.