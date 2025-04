Fuerte descargo de la Liga Argentina tras un polémico posteo de Crónica sobre básquet femenino

El Talar y Obras se midieron por las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de básquet, con triunfo del conjunto de Villa Devoto que cuenta con Natassja Kolff, de Neuquén. En la previa al encuentro, un posteo de Crónica generó polémica en redes sociales.

En la previa al duelo por el pase a las finales de la Liga Argentina de básquet se produjo un insólito y repudiable posteo desde la cuenta oficial de X (exTwitter) de Crónica TV, canal de cable de Buenos Aires.

«COSAS QUE NO LE IMPORTAN A NADIE | Ahora a las 20.30 comienza un gran partido que no te podés perder. #Obras vs. #ElTalar, por las semifinales de la Conferencia Sur la Liga Femenina de Básquet. Ah, hasta podés verlo por TV (posta),» dice el posteo que aún no desapareció de redes aunque generó un fuerte rechazo.

La publicación generó indignación en el mundo de básquet femenino y desde la cuenta oficial de la Liga Femenina citaron el posteo y repudiaron las palabras de la señal de TV.

«Repudiamos esta publicación que refleja un profundo desconocimiento de la historia, el presente y el trabajo diario por el crecimiento y desarrollo del básquet femenino en el país», así inició el descargo.

Luego añadieron: «Los invitamos a conocer de cerca un poco más de nuestra Liga Femenina, orgullosa casa de la Selección medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos y actual campeona Sudamericana.»