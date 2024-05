Acusaron al brasilero Lucas Paquetá por apuestas deportivas ilegales

El jugador brasilero Lucas Paquetá fue acusado de realizar apuestas deportivas ilegales en partidos que disputó en West Ham por la Premier League.

Los partidos en investigación son cuatro de la temporada 2022/2023: frente al Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Al volante se lo acusó de querer «influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas».

Paqueta is guilty as FUCK. 😂😂 pic.twitter.com/qZwxJQM906 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) May 23, 2024

En los cuatro partidos en cuestión, Paquetá vio una tarjeta amarilla. El jugador, convocado por Brasil para la Copa América, tiene hasta el 3 de junio para hacer un descargo.

La Premier League ya sancionó a otros futbolistas por esta razón. Ivan Toney fue penado con 8 meses sin jugar y una multa económica de más de 60 mil dólares y el italiano Sandro Tonali no juega partidos oficiales desde octubre de 2023 y recién podría volver en agosto.

La defensa de Paquetá

«Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”, expresó Paquetá en un comunicado.