River recibe a San Lorenzo en un clásico picante por los octavos de final del Torneo Apertura: formaciones, hora y TV

River recibirá a San Lorenzo este domingo desde las 19 por los octavos de final del Torneo Apertura en un vibrante clásico. El árbitro será Sebastián Zunino y la transmisión irá por TNT Sports Premium.

El Millonario viene de un triunfo agónico ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, donde quedó al borde de la clasificación a octavos de final. Sin embargo, en la liga local viene de caer ante Atlético Tucumán en Núñez y finalizó segundo en la Zona B con 29 puntos. De esta manera, solo podría ser visitante en una eventual semifinal ante Estudiantes de La Plata; contra cualquier otro rival definiría de local.

Eduardo Coudet preservó a varios titulares en el duelo copero y la apuesta le salió bien, ya que varias piezas llegan descansadas al choque de este domingo. El único que repetiría respecto a la victoria en Venezuela sería Santiago Beltrán. En tanto, la defensa sería la habitual: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

En el mediocampo, River recibió una gran noticia: Fausto Vera se recuperó de la lesión en la rodilla y será titular en el clásico. Lo acompañarán Aníbal Moreno y Tomás Galván, quienes permanecieron en Buenos Aires para descansar.

Arriba aparecen las dudas. La primera es por la derecha y el Chacho todavía no se decidió entre Ian Subiabre y Kendry Páez. Por la izquierda irá Facundo Colidio y el puesto de centrodelantero sigue siendo una incógnita: Sebastián Driussi tiene chances de volver luego del desgarro que sufrió ante Boca, pero será evaluado hasta último momento para determinar si arranca como titular o va al banco. En ese caso, jugaría desde el inicio Maximiliano Salas, autor del gol agónico ante Carabobo.

San Lorenzo ya tiene el equipo definido

El Ciclón, por su parte, también llega como líder de su grupo en la Copa Sudamericana, aunque con menos margen que River. El martes -a diferencia del Millonario, que jugó el jueves- viajó a Ecuador para visitar a Deportivo Cuenca y empató 0-0, resultado con el que se mantuvo en el primer puesto, aunque con seis puntos y todavía mucho en juego.

En tanto, en la última jornada del Apertura cayó 2-1 ante Independiente, en lo que significó la primera derrota de Gustavo Álvarez como entrenador del Cuervo y dejó una baja sensible: Alexis Cuello fue expulsado sobre el final y se perderá el duelo de octavos.

Álvarez decidió no rotar en ningún partido y solo haría dos cambios respecto al equipo que arrancó en Ecuador. Por un lado, Matías Reali reemplazará al suspendido Cuello en el ataque y, por otro, Mathías De Ritis ingresaría por Teo Rodríguez Pagano como carrilero por izquierda.

El Ciclón finalizó séptimo en la Zona A con 22 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas, y solo podría ser local en una hipotética semifinal ante Racing; en cualquier otro cruce definiría como visitante.

El conjunto azulgrana es el segundo equipo con más triunfos ante River en el Monumental -por detrás de Boca- y se ilusiona con avanzar de ronda. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Vélez Sarsfield y Gimnasia.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 19:00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.