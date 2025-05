Ander Herrera y una inesperada revelación sobre Boca: «No he visto nada igual nunca»

La llegada de Ander Herrera significó un revolución en Boca. El español cumplió su sueño de jugar en La Bombonera y a cuatro meses de su llegada a la Argentina, reveló detalles de su experiencia en el Xeneize. Además, aseguró que no se arrepiente de haber dejado Athletic de Bilbao.

«Sin duda estoy disfrutando mucho. Boca es un sueño que yo tenía, era quizá ese sueño que no veía posible, pero cuando se dio la opción lo intenté cumplir«, comenzó el español en diálogo con Marca antes de revelar detalles sobre su salida: «Hablé con Ernesto (Valverde), le dije que si él consideraba que mi posición no estaba cubierta, si consideraba que tenía problemas, yo me quedaba».

En ese sentido, agregó que «yo solo me iba del Athletic si él me daba el ‘ok’. El tiempo ha demostrado que mi posición estaba más que cubierta, todos son jugadores muy buenos. Entonces, estoy disfrutando mucho«.

Al hablar sobre su carrera, el español de 35 años no ocultó su fanatismo por el Xeneize con respecto a los clubes europeos. «Yo a Boca siempre lo he admirado. Es un club que me ha parecido muy especial, la pasión que tiene es única, La Bombonera es única, el ambiente que se crea el día del partido también es algo único».

«Lo que estoy viviendo supera las expectativas cada día. Hay que experimentarlo para darte cuenta de lo que significa esto. En cuanto a pasión, en cuanto a amor por unos colores, no he visto nada igual nunca«, sentenció.

Ander Herrera defendió la decisión de venir a Boca: «Es algo único»

Por otra parte, el español opinó sobre las motivaciones de los jugadores que eligen entre Argentina o jugar en Arabia Saudita y qué lo llevó a tomar su decisión.

«Respeto, entiendo y me parece fantástico el que decide irse a Oriente Medio a ganar dinero, a dar el último impulso económico a su carrera. Yo pienso en ese sentido, que yo ya había colmado mis expectativas y quería regalarme la posibilidad de cumplir un sueño, que era jugar en Boca, el club más grande de Sudamérica. Es una experiencia de vida, es algo único«, explicó.

Además, fue consultado si le recomendaría a otros jugadores europeos venir a la Argentina y no dudó: «El cariño del país, cómo es la persona argentina, cómo se vive el fútbol aquí. El hecho de que no hay grises, es todo negro o blanco, pasas en un día de ser el mejor del mundo a ser un desastre. Se vive todo con una pasión y con una, digamos, exageración continua, tanto lo bueno como lo malo«.

«Para los amantes del fútbol es algo único. Puede sentar un precedente tanto lo de Iker (Muniain, en San Lorenzo) como lo mío, o lo de Sergio Ramos en México. Puede hacer que otros futbolistas se animen. Si alguno me preguntara… si tiene alguien la oportunidad, alguien que ame el fútbol, no lo puede dejar pasar«, cerró.