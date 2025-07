Ángel Di María rompió el silencio tras su lesión en Rosario Central: «Siempre igual, es así»

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central tuvo de todo en el debut del Torneo Clausura. El Fideo logró volver a marcar con el Canalla de penal pero en el cierre del encuentro tuvo que ser reemplazado y salió en camilla con visibles signos de dolor. Ahora, rompió el silencio sobre su situación.

«Fue un pisotón ahí en el hueso nomás pero nada, todo tranquilo», explicó el campeón del mundo luego del partido y dejó una queja para el fútbol local.

«Siempre igual, es así el fútbol argentino. Queríamos darle una alegría a la gente, arrancar bien el campeonato, el semestre, pero no se pudo. No perdimos, que es importante también, sumamos, hay que seguir pensando en lo que viene», comentó.

En ese sentido, analizó el nivel del conjunto rosarino en su debut: «Hicimos un buen partido, tuvimos muchas posibilidades en el primer tiempo, con la pelota parada, no pudimos convertir, al final sí pero no lo pudimos aguantar. Un garrón porque estábamos haciendo un buen partido, ya quedaba poquito pero así es el fútbol». Y agregó que «tuvimos bastantes situaciones, claras, una que pegó en el travesaño… Pero es fútbol, no quiso entrar y terminó en un empate».

Ángel Di María y sus sensaciones por volver a Rosario Central

«Contento, tranquilo, lo que no me gusta mucho es hablar, como en la conferencia del otro día, esto es mucho más lindo y más tranquilo», planteó el exjugador de la Selección Argentina.

Sin embargo, puntualizó en la chance de no poder haberse quedado con los tres puntos: «Lamentablemente no pudimos ganar, queríamos arrancar con el pie derecho«.