Antonio Erburu, el goleador de Independiente de Río Colorado que clasificó al Regional Amateur

Independiente de Río Colorado se quedó con el clasificatorio Norpatagónico del Regional Amateur al vencer a Unión de Allen en la final de la mano de su goleador, Antonio Erburu.

El delantero de 25 años metió 10 goles en igual cantidad de partidos en el torneo. El Rojo ganó el global por 7 a 4 (3-1 la ida y 4-3 la vuelta) y su artillero marcó cuatro.

Un nutrido grupo de hinchas de Independiente acompañó al equipo en Allen y los festejos continuaron en la ciudad con la llegada del plantel.

«Nos esperó una caravana hermosa en la entrada de Río Colorado. Se festejó un poco ahí y en el quincho del club», describió Erburu en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Con el correr de los partidos y del campeonato la gente se fue sumando y se ilusionó igual que nosotros», agregó el delantero.

Independiente de Río Colorado festejó la clasificación en Allen. (Foto: Gentileza Juan Echenique)

Independiente fue contundente y ganó con claridad la serie final ante Unión. «Sabíamos que teníamos que irnos con una ventaja de acá, era importante sacar un buen resultado para ir más tranquilos a la vuelta. Por suerte lo pudimos liquidar rápido, en el primer tiempo», analizó el goleador.

«Es un sueño lo que nos pasó, es histórico para el club, todavía no caemos. Hay muchos chicos que recién están haciendo sus primeras armas en primera, es muy importante lo que se logró», valoró.

Erburu debutó en la primera del Rojo de Río Colorado a los 14 años y rápidamente se destacó. A los 16 años quedó en Independiente de Avellaneda donde estuvo 6 años y llegó hasta la reserva. Una serie de lesiones complicaron sus chances y volvió a Río Negro. También vistió la camiseta de Sol de Mayo de Viedma en el Federal A.

Con solo 25 años, el delantero aún tiene un largo camino por delante pero no piensa en dejar la ciudad. «Actualmente me tomo el fútbol como un hobby. Estoy asentado acá, con mi trabajo y sería complicado irme a otro lado. Tendría que ser una propuesta muy buena, que no pueda rechazar. La paso bien entrenando acá con mis compañeros en el club de toda la vida, se podría decir que juego por la camiseta», expresó.

«Estamos muy ilusionados, sabemos que esta clase de torneos dejan en alto a la ciudad, la gente está contenta», concluyó Erburu sobre el Regional Amateur que arranca el 19 de octubre. En los próximos días se conocerán las zonas y el fixture.

Los clasificados de las ligas de Río Negro y Neuquén

Los otros equipos de las ligas rionegrinas ya clasificados son: La Amistad, Atlético Regina, Deportivo Roca, Argentinos del Norte, Pillmatún, Sportsman de Choele Choel, Cruz del Sur, Estudiantes Unidos, Puerto Moreno, Villalonga, Talleres de San Antonio Oeste, Jorge Newbery de Patagones, Huahuel Niyeo de Jacobacci y Asociación Española de Luis Beltrán.

De Neuquén, los que disputarán el campeonato son: Maronese, Independiente de Neuquén, Patagonia, Alianza, San Patricio del Chañar y Petrolero.

