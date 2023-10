Argentina – Perú por la cuarta fecha de Eliminatorias, ¿Cómo viene el historial ?

Lionel Messi podría estar en el once titular esta noche frente a Perú.

Argentina y Perú jugarán este anoche a partir de las 23 por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Los seleccionados disputarán su partido número 54 en su historial de duelos.

En un nuevo enfrentamiento de selecciones sudamericanas, el equipo comandado por Lionel Scaloni intentará estirar la ventaja de 34 victorias frente a los incaicos. Además, cabe destacar que la última vez que la Albiceleste perdió frente a Perú fue hace 26 años.

Ambos seleccionados se enfrentaron 53 veces con 34 victorias para la albiceleste, 14 empates y cinco triunfos para Perú, que no se imponen desde la Copa América Bolivia 1997 cuando lo hicieron 2 a 1.

La última vez que se vieron las caras fue en 2021, por la clasificación rumbo a Qatar 2022 en el que tuvo a Argentina como campeón, y ganó el conjunto de Lionel Scaloni 1 a 0 con tanto de Lautaro Martínez en el estadio Monumental.

Cómo fueron los últimos encuentros por Eliminatorias entre Perú y Argentina

El 11 de octubre de 2013, en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, el elenco comandado por Alejandro Sabella, se impuso por 3-1 ante Perú con un doblete de Ezequiel Lavezzi y un tanto de Rodrigo Palacio.

Por las Eliminatorias de Rusia 2018, el 6 de octubre de 2016 el encuentro terminó en empate por 2-2 ante Perú. Para el local convirtieron Paolo Guerrero y Cristian Cueva mientras que Ramiro Funes Mori y Gonzalo Higuaín lo hicieron para la visita.

Un año más tarde, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli volvió a empatar por 0-0 contra Perú por las Eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018.

En 2020 Argentina volvió a la victoria con un gol de Nicolás González y Lautaro Martínez un 17 de noviembre de 2020 con el foco puesto en la clasificación a Qatar 2022. Un año después, la Albiceleste se impuso 1-0 ante el mismo rival con un tanto del Toro en el mismo certamen.