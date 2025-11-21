Arrancan los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentan en Santiago Del Estero.

Los octavos de final del Torneo Clausura comienzan este sábado con los dos primeros partidos. A diferencia del campeonato pasado, si terminan empate habrá alargue y no penales directo.

A las 20 horas, Vélez recibirá a Argentinos Juniors con transmisión de ESPN Premium y el arbitraje de Andrés Merlos. En el VAR estará Fernando Espinoza.

El Fortín terminó cuarto en la Zona B con 26 puntos, producto de 7 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. De los últimos 6 encuentros solo ganó uno.

El Bicho, por su parte, fue uno de los equipos que mejor nivel demostró a lo largo del 2025. Ya clasificó a los playoffs de la Copa Libertadores y fue subcampeón de la Copa Argentina. En la Zona A de la fase de grupos sumó 24 puntos, con 7 victorias, 3 empates y 6 caídas.

El ganador de este cruce se meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde se enfrentará al que avance entre Boca y Talleres de Córdoba.

Más tarde, desde las 22 horas, Central Córdoba recibirá a San Lorenzo. Transmitirá TNT Sports y Nazareno Arasa será el juez principal (Lucas Novelli estará en el VAR).

El Ferroviario tuvo una muy buena campaña en la quedó cuarto en la Zona A con solo dos derrotas. Además, ganó 5 y empató 9.

El Ciclón se sobrepuso a la crisis institucional y económica del club y pudo terminar quinto en la Zona B con 6 triunfos, 6 empates y 4 caídas. Además clasificó a la Copa Sudamericana 2026 por tabla anual.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: José Amalfitani

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo de Almagro: Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Madre de Ciudades

Hora: 22

TV: TNT Sports