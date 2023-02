Así reaccionó Messi al ver la camiseta con tres estrellas y qué dijo de estar en otro mundial

Cada vez que Lionel Messi habla genera gran interés. En una nueva nota el jugador campeón del mundo en Qatar, reveló si se ve en otro mundial y además por primera vez tuvo en sus manos la camiseta con las tres estrellas.

«No la había tenido, la había visto. Impresionante.Terrible haber vivido todo lo que viví, el poder decir que somos campeones del mundo, que soy campeón del mundo, es lo que busqué toda mi carrera, encima era lo que me faltaba y al mismo tiempo lo que cualquiera desea. Porque para cualquier jugador lo máximo es ganar un mundial. Yo tuve la suerte de ganar todo anteriormente y era como cerrar todo, el poder terminar con un mundial y poder decir que gané todo en mi carrera es una locura», expresó el jugador del PSG.

Además, en la entrevista con Olé se refirió a la posibilidad de estar presente en el Mundial 2026.

“Siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el mundial que viene”, sostuvo.

Y agregó: “No me adelanto a nada tampoco. Pero es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo me parece que es difícil. Pero depende de cómo vaya mi carrera. Hoy voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas”.

Messi sobre la continuidad de Scaloni

El capitán de la Selección Argentina, también dijo que desea que Lionel Scaloni siga al frente del equipo. “Ojalá terminé de firmar y siga”, expresó aunque dijo que “esto es fútbol y es una decisión personal”.

También, valoró que el técnico de Pujato planteó los siete partidos en Qatar de «forma espectacular».