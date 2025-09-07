Atención River: Palmeiras podría quedarse sin DT en la previa del cruce por Copa Libertadores

Cada vez falta menos para que comiencen los cuartos de final de la Copa Libertadores y en River están expectantes al clima que atraviesa Palmeiras, su rival en esta instancia. Según trascendió, el entrenador Abel Ferreira podría no continuar en el cargo.

El DT del Verdao viajó a Portugal por motivos personales y se conoció que tendría ofertas tanto del Europa como de Asia para continuar su carrera.

El entrenador oriundo de Penafiel marcó una época dorada en Palmeiras desde su arribo en 2020. En total, conquistó siete títulos nacionales y tres continentales, entre ellos dos Copas Libertadores.

Mientras que en la presente copa internacional tuvo un comienzo demoledor en la fase de grupos, donde consiguió puntaje ideal. Sin embargo, el segundo semestre del 2025 no fue el mejor para Ferreira, ya que se empezó a complicar luego de su eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Chelsea de Inglaterra.

Desde ese momento, se generaron distintas internas en el club paulista y, a tan solo una semana y media para enfrentar al Millonario en los cuartos de la Copa Libertadores, el entrenador viajó a Portugal por cuestiones personales. Esta decisión generó un cortocircuito dentro de la institución y sus hinchas.

Palmeiras se entrena sin su DT y peligra su continuidad

En medio del parate por las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo paulista se entrena sin su conductor Ferreira que es foco de críticas en los hinchas por el mal nivel de juego y refuerzos que todavía no dieron la talla.

Además de esta situación, el entrenador tuvo algunos cruces con la presidenta Leila Pereira tras las dichos de Ferreira donde remarcó que falta un delantero en el plantel. La mandataria no ocultó su malestar tras el comentario ya que el club invirtió alrededor de 100 millones de euros en refuerzos.