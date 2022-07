Battaglia no le pidio explicaciones a los dirigentes de Boca

Sebastián Battaglia pasó a despedirse de los jugadores de Boca y en diálogo con la prensa contó que los dirigentes le comunicaron que debaja de ser el entrenador en una estación de servicio. Gentileza.

Sebastián Battaglia vivió sus últimas horas como entrenador de Boca Juniors. Después de ser despedido del cargo ayer a raíz de la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians, el ex volante pasó por el predio de entrenamiento ubicado en Ezeiza para saludar por última vez a los futbolistas. Aseguró que no le pidio explicaciones a los dirigentes.

“No pedí explicaciones. Sí, obviamente acepto las decisiones que ellos tienen que tomar. Estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo, a la gente de Boca porque da su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos estrellas a la institución”, declaró el ex entrenador ante los medios que lo esperaban en la puerta del centro de entrenamiento.

Acerca de Juan R. Riquelme, vicepresidente del club y uno de los pilares del Consejo de Fútbol que encabeza Jorge Patrón Bermúdez, el ex entrenador aseguró que “me dio esta oportunidad para estar al frente del equipo, después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa. Sí hubo diferentes opiniones durante todo este ciclo, yo fuimuy leal y agarrado a mis valores. Tengo mis pensamientos. Hay diferencias que a veces se marcan, traté de marcarlas y seguir con mis pensamientos”.

Battaglia afirmó que no le dieron las razones que motivaron su salida del cargo y aceptó que la reunión con la directiva se desarrolló en una estación de servicio. “Ya está muchachos, fue así, se dio de esa manera…”, comentó entre risas. “Simplemente se tomó la decisión que uno la respeta. Para eso están los que toman decisiones. Es respetable”, analizó.

Uno de los puntos que pareció dinamitar finalmente el vínculo entre el cuerpo técnico y la dirigencia fue la conferencia de prensa post eliminación, donde se mostró crítico con el tema de los refuerzos. Cuando fue consultado por si creía que esto terminó de expulsarlo del cargo, aclaró que “no, yo creo que lo de la conferencia se fue mucho más lejos de lo que realmente fue».

Agregó que «ninguno de los jugadores me manifestó nada. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos. Eso es lo que me llevo. No seé si fue por eso, pero por lo menos de mi parte, no lo veo así”.

Battaglia, quien se despidió del plantel de Boca, reconoció que nadie tiene la fórmula del éxito para conquistar la Copa Libertadores. Gentileza.

Battaglia reconoció que la responsabilidad por ganar la Copa Libertadores en Boca es una carga. Aseguró que “estoy para tratar de hacer lo mejor y ganar la Libertadores era un objetivo. Si te ponés a pensar, desde el 2007 que no se gana. Nadie tiene la fórmula del éxito. En este club se transformó en algo obsesivo. Los procesos y los proyectos a veces son difíciles de mantener en el tiempo. Me voy muy conforme”.