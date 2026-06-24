Cinco empresas pujan por la nueva etapa del Plan de asfalto de 700 cuadras en Cipolletti con ofertas millonarias

La licitación corresponde a la primera parte de un paquete de 309 cuadras que fue dividido en dos etapas. Foto: Flor Salto.

La Municipalidad de Cipolletti abrió hoy los sobres de la licitación para pavimentar 146 nuevas cuadras de la ciudad, una obra presupuestada en más de $9.300 millones que integra el plan de asfalto de 700 cuadras que prevé su finalización en el 2027.

El acto contó con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Wertilneck, que celebró el avance de la megaobra de asfalto: «Esto de semejante tamaño del plan, con financiamiento del ahorro municipal, sin endeudamiento ni internacional, ni local, ni provincial, habla claramente del buen gobierno que está haciendo Rodrigo», afirmó.

Cinco empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos. La propuesta más baja correspondió a Perfil SRL, con una cotización de $7.902 millones, seguida por Norvial ARG SA con $7.905 millones. También participaron Oscar Raúl Quidel Empresa Constructora Vial, Ribeiro SRL y Pose SA. Todas las propuestas deberán ser analizadas por la comisión evaluadora antes de la adjudicación.

La licitación corresponde a la primera parte de un paquete de 309 cuadras que fue dividido en dos etapas. Este miércoles se licitaron 146 cuadras y el próximo viernes se abrirán los sobres para otras 163.

Cipolletti prevé completar 700 cuadras de pavimento entre 2026 y 2027

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, el municipio optó por fragmentar la contratación para fomentar una mayor competencia entre las constructoras. La intención, señaló, es que las empresas «se cuiden para tratar de ganar y tener más competitividad», algo que podría reflejarse en mejores precios para el Estado municipal.

«Todas están con financiamiento municipal. Es algo muy destacable porque no existe, no ocurre habitualmente«, sostuvo al remarcar que las obras se ejecutan con recursos propios.

Actualmente el municipio tiene en marcha unas 214 cuadras de pavimento de las dos primeras etapas del plan más una ampliación de 34 adicionales. De acuerdo con Zovich, el avance general se ubica entre el 30% y el 40%, mientras que las obras correspondientes a esta licitación comenzarán en agosto.

A eso se suma un plan complementario de 80 cuadras destinadas a reforzar la conectividad urbana mediante corredores estratégicos que vinculan sectores pavimentados con las principales arterias de la ciudad. Y una tercera etapa está integrada por las 309 cuadras que actualmente se encuentran en proceso licitatorio —divididas en dos concursos de 146 y 163 cuadras— junto con otras 31 cuadras proyectadas sobre calle El Chañar.

Además, el municipio prevé incorporar unas 150 cuadras adicionales con acompañamiento del Gobierno de Río Negro, entre las que se destacan la doble vía de la calle Perón, financiada por la CAF, la intervención en la intersección de Perón y la Ruta Provincial 65 y el reasfaltado de General Paz.

Plan de 700 cuadras de asfalto en Cipolletti: «puntos estratégicos»

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler explicó que las nuevas obras apuntan a consolidar corredores urbanos estratégicos y a mejorar sectores vinculados al transporte y la educación. En ese sentido, afirmó que «gran parte del plan tiene que ver con asfaltar ingresos y egresos de escuelas, recorridos de colectivos y conectar puntos estratégicos de la ciudad donde la gente se mueve para trabajar o estudiar».

Dentro de las arterias incluidas mencionó a Venezuela, avenida La Plata, Brasil, El Chañar, Estado de Israel y Krause, calles que permitirán fortalecer la conectividad de este a oeste y de norte a sur.

Además, el programa prevé completar barrios donde todavía quedan calles de ripio. Entre ellos aparecen Luis Piedrabuena y Rincón Lindo. En el caso del primero, Buteler señaló que la decisión fue terminar la infraestructura vial para que «no quede ninguna cuadra sin pavimento» en uno de los barrios históricos de la ciudad.

«Una mayor conectividad»: rotondas, doble vía y reasfalto

El jefe comunal vinculó la inversión en infraestructura con la expansión urbana que atraviesa Cipolletti y el impacto regional del desarrollo económico asociado a Vaca Muerta.

«La lógica tiene que ver con la conectividad», resumió. Según explicó, el aumento de vehículos, edificios, loteos y nuevos desarrollos urbanos obliga a ampliar la capacidad de circulación para evitar que la movilidad se convierta en un problema cotidiano para los vecinos.

En paralelo al plan de pavimento, el municipio avanza con otras obras viales. Entre ellas se encuentran la futura rotonda de Illia y Perón, la finalización de la rotonda de San Luis y Santa Cruz, una nueva intervención en Illia y Circunvalación y la proyectada doble vía de la calle Perón junto al Gobierno de Río Negro.

A ese esquema se sumará también un nuevo puente de vinculación con Fernández Oro. Para Buteler, el conjunto de estas obras permitirá mejorar no sólo la circulación dentro de Cipolletti sino también la conexión con las ciudades vecinas. «Todo eso va a transformar para siempre la circulación», aseguró.